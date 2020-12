Cine este actorul din spatele vocii lui Bumblebee din Transformers

De atunci, Dylan a bifat apariții "Love and Monsters" (2020), "The Education of Fredrick Fitzell" (2020), "Weird City" (2019), "Maze Runner: The Death Cure" (2018), "American Assassin / Asasin American" (2017), "Maze Runner: The Scorch Trials" (2015), "The Internship" (2013), "The First Time" (2012).

Citește și: Ce filme să vezi dacă ți-a plăcut Scufița Roșie. TOP filme inspirate din povești și basme

Care este povestea filmului Bumblebee 2018

Bumblebee începe pe planeta Cybertron, un spațiu cu tehnologie avansată unde o civilizație de roboți este în mijlocul unui război brutal. Optimus Prime anunță o retragere bruscă a Autoboților pe care îi conduce și îi dă ordine lui B-127 să fugă pe Pământ pentru a pregăti planeta să devină noua bază operațională a Autoboților.

B-127 ajunge astfel, în 1987, pe Pământ, doar că întâmpină câteva dificultăți. Într-o altercație cu Jack Burns și cu unitatea acestuia, B-127 își pierde cutia vocale și se transformă într-o mașină VW Broscuță, înainte de a-și pierde puterile și memoria. O tânără de 18 ani, Charlie Watson, găsește mașina la cimitirul de mașini și o numește Bumblebee.

Astfel, fără să știe, o mașină compactă care este de fapt un robot de luptă sub acoperire devine cel mai bun prieten al ei.