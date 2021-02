Noul film "Mortal Kombat" îi surprinde pe fanii seriei. Trailerul a stârnit multe reacții

Luptele sunt extrem de sângeroase, violente, cu detalii care ar marca orice privitor. Cinefilii careu au văzut deja trailer-ul au avut reacții pozitive. Filmul care este o producție Warner Bros va ajunge în cinematografe și pe HBO Max pe 16 aprilie, potrivit thrillist.com.

Inițial, filmul trebuia să fie lansat în martie 2020, pe data de 5. Apoi data de lansare s-a mutat pe 15 ianuarie 2021, dar din cauza condițiile impuse de pandemia de coronavirus și a cinematografelor închise, în noiembrie 2020, producătorul Todd Garner a decis încă o dată amânarea premierei până în aprilie 2021.

Noul film Mortal Kombat va fi lansat simultan în cinematografe și pe HBO Max, unde va fi disponibil pentru o lună. Apoi filmul va fi scos de pe această platformă de streaming, urmând să fie disponibil pentru vizionarea acasă la o dată anunțată ulterior, conform screenrant.com.

După ce a aflat că noul trailer a fost foarte bine primit de fani, regizorul Todd Garner a făcut o postare pe Twitter în care le mulțumea fanilor, mărturisind că mesajele pozitive l-au făcut să lăcrimeze de fericire.

MK fans. I’m watching your reactions to the trailer & I’m in tears. Sometimes fans forget that there are humans behind these movies & I personally had to be away from my family for almost 5 months to work on this. Your smiles & gasps have made it all worth it today. Thank you!