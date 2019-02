Filme de Oscar 2019. Cine se duelează la premiile Oscar. Votul s-a încheiat

Filme de Oscar 2019. Nominalizările și marii favoriți la Gala Premiilor Oscar 2019, ce are loc pe 24 februarie, în Los Angeles. Care sunt cele mai apreciate Filme de Oscar 2019.

UPDATE: Filme de Oscar 2019. Votul membrilor Academiei Americane de Film s-a încheiat marţi după-amiază, urmând ca în noaptea de duminică spre luni să aflăm cine sunt marii câştigători Oscar 2019.

Cu doar două zile înainte de Gala Premiilor Oscar, criticii de film se întrec în predicţii privind câştigătorii Oscar 2019, întocmind liste cu cine va triumfa și care va fi lista filmelor ce vor obține mult râvnita statuetă.

Cunoscutul critic de film Peter Bradshaw a făcut câteva prognosticuri înainte de marea gala a premiilor Oscar 2019 și, potrivit The Guardian, și-a exprimat opinia privind favoriții la câștigarea Oscarului 2019.

Filme de Oscar 2019- cel mai bun film. La această categorie, Bradshaw este de părere opera lui Alfonso Cuaron, Roma, inspirată din copilăria regizorului este una pusă în valoare de interpretarea excepţională a lui Yalitza Aparicio, aflat la debut, și are mari șanse să fie căștigătoare. Peisajele sunt excepţionale, iar scenele cu siguranţă pot emoționa și cel mai insensibil spectator.

Nominalizările la această categoria cel mai film sunt: BlacKkKlansman; Black Panther; Bohemian Rhapsody; The Favourite; Green Book; Roma; A Star Is Born; Vice.

Filme de Oscar 2019- Cea mai bună actriță. Criticul de film îi acordă credit actriței Glenn Close, pentru interpretarea scilipitoare din filmul Wife. Ea joacă rolul unei soţii care este nevoită să afişeze un zâmbet cald la braţul soţului său mediocru, dar care totuşi speră să obţină recunoaşterea celor din jur. Mai mult, ea se simte obligată să asculte tot timpul mărturisirile și afirmațiile mincinoase ale acestuia în ceea ce o privește.

Nominalizările la Oscar 2019 pentru această categorie sunt: Yalitza Aparicio – Roma; Glenn Close – The Wife; Olivia Colman – The Favourite; Lady Gaga – A Star Is Born; Melissa McCarthy – Can You Ever Forgive Me?

Filme de Oscar 2019- Cel mai bun actor. În ceea ce privește cel mai bun actor, Bradshaw susține că este mai degrabă subiectiv și recunoaște că ar face această alegere cu inima. Tocmai din acest motiv, l-ar alege pe actorul Bradley Cooper care reuşeşte să aducă un suflu nou rolului interpetat în trecut de alte mari nume, rol al unui cântăreţ de talie internaţională care se îndrăgosteşte de o cântăreaţă tânără cu un viitor măreţ. În timp ce ea ajunge pe culmi, el își îneacă cariera în alcool.

Nominalizările la categoria cel mai bun actor sunt: Christian Bale – Vice; Bradley Cooper – A Star Is Born; Willem Dafoe – At Eternity’s Gate; Rami Malek – Bohemian Rhapsody; Viggo Mortensen – Green Book.

Prezentatori Oscar 2019

Academia a decis să meargă mai departe cu alegerea de a nu avea o gazdă pentru prima dată în 30 de ani și a anunțat o lungă listă de prezentatori, care vor anunța filmele ce vor câștiga premiile Oscar 2019. În plus faţă de Daniel Craig şi Brie Larson, ceilalţi prezentatori numiţi luni sunt: Awkwafina, Chris Evans, Tina Fey, Whoopi Goldberg, Jennifer Lopez, Amy Poehler, Maya Rudolph, Amandla Stenberg, Charlize Theron, Tessa Thompson şi Constance Wu.