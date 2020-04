Gene Deitch, unul dintre regizorii animațiilor „Tom şi Jerry“ și „Popeye Marinarul”, a murit, la 95 de ani

Editorul său ceh, Petr Himmel, a declarat pentru Associated Press că a murit „pe neaşteptate“.

Gene Deitch, al cărui nume complet este Eugene Merrill Deitch, a regizat 13 episoade din desenele animate pentru copii „Tom şi Jerry“ şi câteva din serialul „Popeye“.

Filmul său „Munro“ a câştigat premiul Oscar pentru cel mai bun scurtmetraj de animaţie în 1960. A fost nominalizat la acelaşi premiu de două ori în 1964, pentru „Here’s Nudnik and How to Evite Friendship“.

Gene Deitch a creat şi seria „Tom Terrific“, iar filmul „Sidney's Family Tree“, pe care l-a coprodus, a fost nominalizat la un premiu Oscar în 1958.