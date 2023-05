Magda Catone revine pe micile ecrane după mai bine de 12 ani, în comedia romantică Lasă-mă, îmi place! Camera 609, de la Antena 1

Magda Catone va putea fi urmărită în această toamnă în prima comedie romantică românească Lasă-mă, îmi place! Camera 609, produsă de Ruxandra Ion şi Dream Film Production pentru Antena 1. Actriţa revine pe micile ecrane după mai bine de 12 ani, cu un rol spumos în serialul romance de la Antena 1, adaptare după producţia turcească Room 309.

Magda Catone, rol savuros în comedia romantică Lasă-mă, îmi place! Camera 609, de la Antena 1

Absolventă a Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale” din Bucureşti la clasa profesorilor Amza Pelea şi Ion Cojar, Magda Catone a jucat de-a lungul numeroase roluri pe scena teatrului şi a filmului românesc, debutând încă din facultate, cu pelicula lui Lucian Pintilie, „De ce trag clopotele Mitică?”.

În serialul romance de la Antena 1, Magda Catone va juca rolul Doinei, mama Evei (Anda Sârbei – protagonistă), dar şi a altor două fete, o femeie simplă de pe lângă Târgovişte, dar cu gura mare şi gata oricând să dea un sfat, chiar şi celor care nu i-l cer. Lucrătoare la o fabrică de textile, Doina cunoaşte gustul amar al disponibilizării, chiar când ajunsese şefă de secţie, atunci când fabrica intră într-un proces de tehnologizare.

Cu o pensie de nimic, Doina încearcă să ţină pe picioare o afacere deschisă cu banii fiicei sale, însă atunci când află că aceasta şi-a dat demisia e tot mai conştientă că îşi va pierde casa. Mama Evei nu ratează niciun prilej să îşi proiecteze propriile frustrări asupra fetelor, pe care le vrea neapărat măritate.

„Mă aflu “prinsă” ca într-o “dulce capcană” într-o saga de “zile mari” (deşi se filmează chiar şi noaptea) – Lasă-mă, îmi place! Camera 609, despre care consider că va fi un proiect reuşit! Vorbim de Antena 1 şi de vechea mea prietenă, cu care m-am reîntâlnit după o sumă de ani, Ruxandra Ion, care coordonează echipa de filmare cu mână de fier şi care are în palmares realizarea cu succes a unor super producţii tv.

„În mic”, sunt ca Soacra cu trei nurori, a lui Creangă, căci am trei fete mândre cucuiete, alese pe sprânceană, sau ca în piesa „Trei Surori”, de Cehov, în care mă lupt cu vicisitudinile vieţii, să le aşez la casa lor cât mai bine!. Am să revin cu amănunte, ca un reporter de profesie şi am să vă ţin la curent cu poveştile noastre de pe platou şi din vieţile noastre! Pentru o vreme, familia mea „lărgită” va fi echipa de filmare de la Lasă-mă, îmi place! Camera 609!”, dezvăluie Magda Catone.

Scenariul ce poartă semnăturile Biancăi Mina, lui Bogdan Cotleţ, Radu Grigore şi Ruxandrei Ion are în prim plan o poveste de dragoste care nu se încadrează în clișee. Protagoniștii acestui serial nu se îndrăgostesc la prima vedere, ci se întâlnesc dintr-o greșeală, iar din momentul acela se dă startul unei situații de tip domino, în care stângăciile, du-te vino-ul, situațiile comice, dar și cele romantice și emoționante continuă fără oprire.

Tot în prim plan se află și o moștenire foarte mare, care nu se dobândește prin succesiune, ci printr-o condiție specială impusă prin testament. Desigur, moștenirea este foarte dorită de unii și extrem de dorită de alții, ceea ce stârnește o competiție tragi-comică în rândul candidaților.

Distribuția serialului este una de excepție și va continua să fie anunţată în perioada următoare. Nume consacrate din teatru, film și televiziune, actori care nu au mai apărut demult pe micile ecrane, dar și nume noi, vor face deliciul telespectatorilor. Filmările pentru Lasă-mă, îmi place! Camera 609 sunt în plină desfăşurare, în paralel cu filmările pentru cel de-al doilea sezon al proiectului Lia – Sotia soţului meu, iar ambele vor putea fi urmărite în această toamnă, la Antena 1.

