Maraton cultural la Happy Cinema: artă și film documentar

În septembrie și octombrie, Happy Cinema a pregătit o supriză iubitorilor de artă și de film documentar. Spectatorii din București, Focșani și Buzău vor avea ocazia să urmărească pe marele ecran un program special de documentare, într-un adevărat maraton cultural.

Documentarele ne poartă într-o incursiune prin arta unor mari artiști precum Van Gogh, Picasso, Goya, Tintoretto sau Monet.

Filmele incluse în program sunt:

Van Gogh & Japan

"Îi invidiez pe japonezi" i-a scris Van Gogh fratelui său, Theo. Documentarul vă invită să îl descoperiți pe Van Gogh și legătura acestuia cu arta japoneză.

Young Picasso

Trei orașe joacă un rol cheie: Malaga, Barcelona și Paris. Young Picasso explorează influența acestora asupra artistului, concentrându-se pe lucrări specifice din primii săi ani. Filmul încearcă să explice cum și-a dezvoltat abilitățile Picasso, ca tânăr artist.

Goya: Visions of Flesh and Blood

Spectatorii sunt invitați să-l descopere pe cel mai faimos artist al Spaniei într-un tur de forță cinematografic, bazat pe expoziția de neratat de la Galeria Națională din Londra - Goya: The Portraits.

Muzeul Prado. O colecție a minunilor

Documentarul prezintă capodoperele lui Vélazquez, Rubens, Bosch, Goya sau El Greco și șase secole de istorie a Spaniei. Câștigătorul premiului Oscar, Jeremy Irons, va fi ghidul spectatorilor în descoperirea frumuseții și artei Muzeului Prado.

Tintoretto. Un rebel în Veneția

Filmul prezintă contextul socio-politic al Veneției din secolul al XVI-lea prin povestea de viață a pictorului Tintoretto, un artist neconvențional, neliniștit, mereu în căutarea libertății. A fost un secol înfloritor din punct de vedere cultural, timp în care și alți giganți din lumea artei au jucat un rol important, cum ar fi Tițian și Veronese, rivalii lui Tintoretto.

Gauguin în Tahiti. Paradisul pierdut

Filmul ne va călăuzi prin locurile pe care Gauguin le-a ales ca fiind casa lui și prin Muzeele americane unde se păstrează cele mai frumoase capodopere ale sale: Muzeul Metropolitan din New York, Institutul de Artă din Chicago, Galeria Națională de Artă din Washington și Muzeul de Arte din Boston.

Water Lilies of Monet - The Magic of Water and Light

Documentarul prezintă viața și opera geniului Impresionismului – Claude Monet și îi va conduce pe spectatori prin Muzeul Marmottan, la Musée de l'Orangerie și Musée D'Orsay din Paris, la Giverny pentru a vedea casa și grădina lui Monet și la Étretat pentru a inspira magia locurilor care l-au impresionat pe Monet.

Canaletto & the Art of Venice

Canaletto & the Art of Venice este o călătorie imersivă în viața și arta celebrului pictor peisagist din Veneția. Niciun artist nu surprinde mai bine esența și atractivitatea Veneției mai mult ca Giovanni Antonio Canal, cunoscut mai degrabă drept Canaletto.

În plus, la Happy Cinema București, spectatorii vor avea șansa să revadă Salvador Dalí: În căutarea nemuririi, Van Gogh: Of Wheat Fields and Clouded Skies, Hitler Versus Picasso and The Others, Botticelli: Inferno.

