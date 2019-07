Povestea reală din spatele filmului Omul cu masca de fier - The Man With the Iron Mask | Trailer

Filmul Omul cu masca de fier - The Man With the Iron Mask, care îl are pe Leonardo di Caprio în rolul principal, a fost făcut după o poveste de Alexandre Dumas. Personajul principal însă a stârnit numeroase întrebări și, se pare, și răspunsuri

Filmul Omul cu masca de fier - The Man With the Iron Mas, care poate fi urmărit joi, 18 iulie, de la ora 20.00, la Antena 1, a fost lansat în martie 1998 și este o ecranizare a poveștii scrise de Alexandre Dumas. După lansarea filmului, mai mulţi istorici, autori şi filosofi au încercat să elucideze enigma omului cu masca de fier, pentru a afla cine a fost acesta cu adevărat, în istorie.

Cine a fost Omul cu masca de fier -The Man With the Iron Mask

n 1669 era încarcerat în închisoarea Bastilia prizonierul numit Eustache Dauger, cel care avea să fie cunoscut ulterior sub numele de "Omul cu Masca de Fier", dar adevărata sa identitate a dat mare bătaie de cap istoricilor.

Primul document în care se face referire la încarcerarea Omului cu Mască de Fier este o scrisoare trimisă în iulie 1669 de Marchizul de Louvois, unul dintre miniştrii lui Ludovic al XIV-lea, comandantului închisorii din Pignerol, Benigne Dauvergne de Saint-Mars. În scrisoare, Louvois îl informează pe Saint-Mars că un prizonier pe nume Eustache Dauger va ajunge la Pignerol peste o lună.

Paul Sonnino, profesor de istorie la Universitatea California din Santa Barbara, a dezvăluit secretul omului cu mască de fier în cartea sa - "The Search for the Man in the Iron Mask: A Historical Detective Story" - în care îşi poartă cititorii printr-o serie de documente istorice şi corespondenţe privindu-l pe deţinut şi informaţiile istorice despre acesta.

În cercetarea sa, Sonnino a ajuns la concluzia că Eustache Dauger - Omul cu masca de fier - a fost valetul trezorierului cardinalului Mazarin, prim-ministru a Franţei la începutul domniei lui Ludovic al XIV-lea. Mazarin a acumulat o avere imensă, iar Sonnino este de părere că valetul a fost închis pentru că ar fi cunoscut faptul că o parte însemnată din această avere ar fi fost furată

Omul cu masca de fier - The Man With the Iron Mask. Despre film

Omul cu masca de fier - The Man With the Iron Mask este un film de acțiune și aventură 1998 produs și scris de Randall Wallace, care îi are în rolurile principale cu starurile de cinema Leonardo DiCaprio, Jeremy Irons , John Malkovich și Gérard Depardieu. Filmul a înregistrat încasări de peste 200 de milioane de dolari.

Acțiunea filmului se petrece în anul 1660, când, în Franța se lărgește spectrul foametei. Marele rege pe care muschetarii l-au slujit cu atâta credința, Ludovic al XIII-lea, a murit, și la tron l-a urmat crudul și arogantul Ludovic al XIV-lea (Leonardo Dicaprio). În timpul domniei lui, în Bastilia, un misterios prizonier a trăit aproape 10 ani cu o masca de fier pe față.

Pentru a salva națiunea, muschetarii trebuie să se întoarcă la datorie pentru o ultima misiune, cea mai periculoasă dintre toate: să elibereze prizonierul cu masca de fier și să-i dezvăluie adevărată identitate.Numai prin acest act își vor îndeplini visul de a găsi și a sluji un rege mare-pentru enigmaticul prizonier, pentru regatul care a fost și va fi și pentru ei înșiși.

