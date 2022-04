Primele imagini din filmul Fast & Furious 10. Ce surpriză de proporții a pregătit regizorul pentru fanii francizei

Charlize Theron, frumoasa actriță care e câștigătoare a unui Oscar, va juca și în cel de-al zecelea film al francizei, revenind drept personajul negativ pe nume Cipher. De asemenea, Brie Larson și Jason Momoa se vor alătura francizei care face istorie în lumea filmelor de acțiune.

Charlize Theron, “veterana” francizei care are milioane de fani, a apărut prima oară în filmul din 2017, “The Fate of the Furious” și apoi în Fast & Furious 9, în 2021. Celebra actriță va juca și în Fast and Furious 11, care este momentan în stadiul de productie, urmând ca acesta să fie ultimul film al francizei, potrivit Indie Wire.

Primele imagini din Fast & Furious 10

Charlize Theron a postat primele imagini de pe platourile de filmare ale Fast and Furious 10 pe contul ei de Instagram, acolo unde apare alături de Jason Momoa. Fotografiile alb-negru de pe contul ei de Instagram au strâns peste 345.000 de aprecieri, iar comentariile au curs datorită faptului că fanii sunt extrem de entuziasmați să îl vadă și pe Jason Momoa jucând în acest film.

În francize Fast and Furious 10 au rămas actorii Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Sung Kang, Ludacris, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel și Tyrese Gibson. De asemenea, cântăreața Cardi B se întoarce pentru cel de-al zecelea film, după ce a apărut în Fast and Furious 9.

Brie Larson va juca și ea în noul film, însă regizorul nu a dorit să divulge prea multe detalii despre personajul ei. Cu toate acestea, există promisiunea că rolul ei va fi unul surprinzător.

Ce noi actori de vor alătura francizei

Vin Diesel a fost cel care a postat o fotografie cu Brie Larson în urmă cu câteva zile, iar la descriere a explicat că actrița va face și ea parte din distribuția Fast and Furious 10.

“N-aveți idee cât de minunată va fi ea în mitologia acestei francize. (…) Bine ai venit în familie, Brie”, a spus Vin Diesel.

Brie Larson a devenit cunoscută după ce a interpretat-o pe Captain Marvel în filmele Marvel.

Regizorul Justin Lin este cel care se va ocupa de Fast and Furious 10, dar și Fast and Furious 11. Producția pentru Fast and Furious 10 a început pe 20 aprilie și promite să devină preferatul celor care au îndrăgit și restul filmelor din francize Fast and Furious.

