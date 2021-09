Vin Diesel nu mai are trupul lucrat pe care îl avea odată. Ipostazele în care l-au surprins paparazzi îl fac de nerecuoscut

De curând, paparazzi l-au surprins pe Vin Diesel, în vârstă de 54 ani, așa cum fanii nu se așteptau. Actorul, care odată era în formă, mergea des la sală, avea pătrățele pe abdomen și toate femeile roiau în jurul lui, acum are silueta unui tătic.

El a fost surprins de paparazzi curioși pe un yacht, alături de iubita lui, Paloma Jimenez, dar și prietenii lor, Zoe Saldana și soțul ei. Actorul este acum într-o bine-meritată vacanță, relaxându-se pe un yacht, alături de câțiva prieteni, în Portofino, Italia.

Cum arată acum Vin Diesel, după ce a acumulat câteva kilograme în plus

După ce trupul lui extrem de bine lucrat a fost lăudat ani de-a rândul, acum Vin Diesel pare că a renunțat la antrenamentele regulate la sală și nu mai e deloc în formă. Actorul a acumulat câteva kilograme în plus, iar pozele în care are burtă au făcut deja înconjurul internetului.

Acum că are puțin timp liber la dispoziție, Vin a hotărât să ia o pauză și să nu se mai chinuie să arate bine în fața camerelor. Paparazzi, însă, au fost pe fază și l-au surprins pe actorul care pare că a acumulat mai multe kilograme, potrivit Daily Mail.

“Am avut cel mai bine lucrat corp din New York decenii la rând. Simt că nu am pierdut aprecierea fanilor. (…) Am avut și roluri pentru care a trebuit să mă îngraș și să slăbesc foarte repede”, a spus Vin Diesel într-un interviu anterior, din 2015, fiind conștient de faptul că acum nu se mai poate lăuda cu pătrățelele de pe abdomen.

Vin Diesel trăiește o frumoasă poveste de dragoste

În ciuda faptului că nu mai e la fel de în formă așa cum și-l amintesc toți fanii, Paloma, iubita lui, nu pare să fie deranjată de acest aspect, iar relația dintre cei doi pare mai sudată ca oricând.

Născută Karla Paloma Jiménez Denagustin în Guerrero, Mexic, modelul în vârstă de 38 de ani a apărut în mai multe reclame pentru brand-uri cunoscute, de la Coca Cola și Honda, până la Pantene.

Jimenez a apărut și într-un show mexican numit Otra Rollo: Adalramones. Se zvonește că ea și Vin Diesel (nume real Mark Sinclair Vincent) sunt împreună din 2007.

Cei doi au trei copii împreună, Hania Riley Sinclair, Pauline Sinclair (numit după Paul Walker, prietenul lui Diesel) și Vincent Sinclair.

Cariera de succes a lui Vin Diesel

Mark Sinclair Vincent, cunoscut pe numele de Vin Diesel, este unul dintre cei mai apreciați și îndrăgiți actori de la Hollywood. Acesta a deveint rapid cunoscut datorită talentului său remarcabil și personajelor pe care le-a interpretat de-a lungul timpului.

Diesel a ajuns renumit în întreagă lume cu ajutorul rolurilor din francize de succes precum Fast and Furious (în care joaca din 2001) și Guardians of The Galaxy, din Universul Cinematografic Marvel.

Actorul a cunoscut celebritate atunci când a jucat rolului lui Dominic Toretto în seria de filme "The Fast and the Furious" (Fast & Furious), însă a reușit să cucerească publicul și cu aparițiile sale din filmele "Triplu X" (xXx), "Bona de la forțele speciale" ("The Pacifier"), "Hannibal the Conqueror", "Babylon A.D." și "Patru băieți și o geantă" ("Knockaround Guys").