Macklemore a urcat îmbracăt într-o ie românească pe scena de la Electric Castele 2023. Show-ul electrizant surprins în poze

Rapperul american și autorul celebrelor melodii „Thrift Shop” sau „Can't Hold Us”, a antrenat atmosfera în a doua seară de Electric Castle 2023. Iată mai multe imagini cu Macklemore în timpul momentului de pe scena festivalului de la Bonțida!

Rapperul american Mackemore a încins atmosfera în a doua seară de Electric Castle 2023. Artistul american a urcat în fața a zeci de mii de oameni, pe care a ales să îi surprindă venind îmbrăcat într-o ie românească.

„Sunt aici de 36 de ore și absolut iubesc România. Iubesc mâncarea, iubesc femeile, bărbații de aici sunt puternici și sunt entuziasmat să fiu aici să petrec cu voi (…) Voi purta această cămașă pentru următoarele trei veri.”, a declarat Mackemore, citat de monitorulcj.ro.

Mackemore a rămas impresionat de o clujeancă cu păpuși realizate manual: „Habar nu avea că voi cânta în fața a 45.000 de oameni în câteva ore”

Înainte de a urca pe scena festivalului de la Bonțida, Mackemore a povestit, pe contul personal de Facebook, că s-a plimbat prin municipiul Cluj-Napoca, moment în care a dat peste o femeie cu un magazin de păpuși lucrate manual.

Artistul american susține că a rămas plăcut impresionat de această femeie, dar și de arta pe care o făcea cu propriile mâini:

„Ziua mea plimbându-mă pe străzile frumoase din Cluj-Napoca România. Partea mea preferată a fost întâlnirea cu femeia cu păpușa. Avea un mic magazin în care tocmai s-a mutat acum trei săptămâni și le face pe fiecare manual. Nu m-am putut abține să nu mă minunez de ideea de a face păpuși cu animale și de a o duce la nivelul <<Știi ce, voi deschide un magazin pentru acestea>>. Trebuie să-l iubească. Le-am cumpărat copiilor câte un animal atent selectat și unul pe care eu și @baba_g îl putem împărți. Habar nu avea că voi cânta în fața a 45.000 de oameni în câteva ore. Iubesc aia. Cu toții suntem doar oameni, lucrăm, facem lucruri, ne vindem arta și sperăm că se conectează. Dacă avem noroc, găsim bucurie și scop făcând lucrurile care pun mâncarea pe masa noastră. Probabil că nu va vedea niciodată asta. Dar îi respect cu adevărat arta și ceea ce face. Cred că păpușile sunt nenorocite și ale ei au cele mai fermecătoare personalități. Iubesc viața, accentele și caracterul care prinde viață când îți pui o păpușă pe mână. Încă mai am păpușa mea maimuță <<Fooey>> de când eram copil. Îl îmbrac din când în când și încerc să le explic copiilor cât de luminați erau anii 1980. Daca ești în Cluj România, să o cauți. Ea este o creatoare de magie. Ea mi-a reamintit... Tot ce este nevoie este o idee, executarea și repetarea. Încercând. Asta este tot ce avem de făcut.”, a scris artistul pe pagina oficială de Facebook, citat de sursa menționată mai sus.

Benjamin Hammond Haggerty, cunoscut sub numele său de scenă Macklemore, este un rapper, cântăreț și compozitor american. Originar din Seattle, Washington, și-a început cariera în 2000 ca artist independent și a lansat trei lucrări: „Open Your Eyes” (2000), „The Language of My World” (2005) și „The Unplanned Mixtape” (2009). A ajuns la succesul internațional când a colaborat cu producătorul Ryan Lewis ca duo-ul Macklemore & Ryan Lewis (2009–2016).

Single-ul lui Macklemore și Lewis „Thrift Shop” (cu Wanz) a ajuns pe primul loc în U.S. Billboard Hot 100 în 2013. Single-ul a fost numit de Billboard drept prima melodie din 1994 care a ajuns pe primul loc în topul Hot 100 fără sprijinul unei case de discuri majore. Cu toate acestea, Macklemore, într-un contract de înregistrare ușor neobișnuit, plătește un procent nominal din vânzări pentru a folosi departamentul de promovare radio al Warner Bros. Records pentru a-și promova single-urile.

Cel de-al doilea single al lor, „Can’t Hold Us”, a ajuns, de asemenea, pe primul loc în topul Hot 100, făcându-i pe Macklemore și Lewis primul duo din istoria topului care a avut primele două single-uri ambele atingând poziția de vârf. Albumul lor de studio de debut, „The Heist”, a fost lansat pe 9 octombrie 2012 și s-a clasat pe locul 2 în Billboard 200 din SUA. Duo-ul a câștigat patru premii Grammy la ceremonia din 2014, inclusiv cel mai bun artist nou, cel mai bun album rap (The Heist), cel mai bun cântec rap și cea mai bună performanță rap („Thrift Shop”). Cel de-al doilea album al lui Macklemore și Lewis, This Unruly Mess I've Made, a fost lansat pe 26 februarie 2016.

În iunie 2017, Macklemore a lansat „Glorious”, un single cu Skylar Grey, care a marcat revenirea sa în industria muzicală, precum și primul său single major produs fără Lewis de la progresul său mainstream. Macklemore a lansat un al doilea album solo de studio, Gemini, în septembrie a acelui an. Pe 24 februarie 2023, a lansat un album ulterior intitulat Ben, potrivit monitorulcj.ro.

