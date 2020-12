Cel mai sexy videoclip al Shakirei din ultimii cinci ani. Cum își expune corpul cântăreața de 43 de ani

Pe 4 decembrie, Shakira a lansat cea mai nouă melodie "GIRL LIKE ME", însă videoclipul i-a suprins pe fanii artistei.

Cum arată Shakira în cel mai sexy videoclip

Shakira a dat lovitura în ultima lună cu noua sa piesă. "GIRL LIKE ME" a ajuns rapid în trending și are mai mult de 21 de milioane de vizionări, însă ținuta Shakirei a fost cea care a atras atenția tuturor.

Artista s-a lăsat filmată în una dintre cele mai sexy ipostaze din ultimii cinci ani, îmbrăcată în haine disco, din anii 80', Shakira a impresionat pubicul cu silueta ei și corpul de invidiat. Aceasta își menține aspectul plăcut și pare că nu îmbătrânește niciodată.