Cine sunt jurații de la Eurovision România 2026. Ei sunt cei care ne vor decide reprezentantul în concursul european

Televiziunea Română a anunțat cine sunt cei 7 jurați ai selecției naționale pentru Eurovision 2026. Compozitori, cântăreți și jurnaliști vor decide drumul României în concursul european. 

Publicat: Marti, 27 Ianuarie 2026, 13:48 | Actualizat Marti, 27 Ianuarie 2026, 14:01
7 jurați vor decide reprezentantul României la Eurovision 2026 | Shutterstock

Andreea Bălan, Andrei Tudor, Marius Dia, Cristian Tarcea (Monoir), Elena Popa, Doru Ionescu și Cristian Marica Rădoi sunt cei șapte jurați care vor evalua piesele înscrise în Selecția Națională Eurovision 2026 și vor alege artistul care ne va reprezenta.

Cine sunt jurații de la Eurovision România 2026

Audițiile vor fi transmise live pe platforma TVR+, pe tvrplus.ro, în perioada 9–11 februarie. În urma punctajelor acordate în cadrul Atelierului, primele zece piese vor merge mai departe în finala Selecției Naționale de pe 4 martie. În ziua finalei va fi ales reprezentantul României la Eurovision Song Contest 2026. Înscrierile pentru Selecția Națională continuă până luni, 2 februarie.

Pe site-ul eurovisionromania.ro sunt prezentanți cei 7 jurați care urmează să evalueze și să decidă cine va concura pentru România la Eurovision.

Andreea Bălan

„Andreea Bălan este una dintre cele mai respectate și longevive artiste din industria muzicală românească, cu o carieră de peste 30 de ani, construită prin excelență artistică, disciplină și o permanentă dorință de perfecționare”, se arată pe site-ul https://eurovisionromania.ro

Andrei Tudor

„Andrei Tudor a compus piesa Pe-o margine de lume, pe care Nico & Vlad Miriţă au interpretat-o la ediţia din 2008 a Eurovision Song Contest, pe scena de la Belgrad. De-alungul carierei sale, în calitate de compozitor, orchestrator, pianist sau şef de orchestră, Andrei a colaborat cu nume importante din industria muzicală, precum Angela Gheorghiu, Andrea Bocelli, Ed Sheeran, Edvin Marton”, potrivit sursei menționte anterior.

Marius Dia

„Marius Dia este compozitor, producător și A&R, co-fondator al Creator Records, cu peste 10 ani de experiență și o activitate constantă atât în industria muzicală din România, cât și la nivel internațional. De-a lungul carierei, a colaborat cu artiști români și internaționali de top, printre care se numără Jason Derulo, Fantomel, INNA, Olivia Addams, Andra, Alina Eremia, Holy Molly, Nicole Cherry și mulți alții”.

Cristian Tarcea

„Cristian Tarcea, cunoscut și sub numele de Monoir, are o experiență de peste 15 ani în producție și compoziție, artist român cu amprentă globală, apreciat pentru sound-ul său melodic, emoțional și contemporan ce combină elemente orientale. Fondator al labelului Thrace Music, Monoir se află în spatele unor piese ce au atins targetul internațional precum Sugar & Brownies, Lost In Istanbul, The Violin Song sau Rover (interpretat de KAI, membru al trupei EXO-Korea), producând pentru artiști din Europa, Orientul Mijlociu și Asia”.

Elena Popa

„Elena Popa este jurnalist, creator de conținut digital în cadrul trustului Ringier, partener al Selecției Naționale. Elena este producător video și moderator al podcastului „Fresh by Unica”, cu invitați din domeniul artistic și solistă a trupei Yolo Band”.

Doru Ionescu

„Jurnalist muzical la Televiziunea Română din 1990, producător a mii de emisiuni – cele mai cunoscute fiind Remix și Timpul chitarelor, Doru Ionescu s-a alăturat, în ultimii ani, și echipei de la Rock FM, unde este gazda programului săptămânal „Puls Rock””

Cristian Marica Rădoi

„Cristian Marica Rădoi este redactor – șef și music playlist manger al Radio România Cultural, membru al grupului World Music al UER. Autor de emisuni muzicale și comentator al concertelor din cadrul Stagiunii Muzicale Radio, Cristian Marica are o experiență de 30 de ani în Societatea Română de Radiodifuziune”:

