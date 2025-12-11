Antena Căutare
Home News Inedit O nouă țară se retrage din Eurovision în semn de protest față de participarea Israelului. Despre ce e vorba

O nouă țară se retrage din Eurovision în semn de protest față de participarea Israelului. Despre ce e vorba

Islanda a anunțat oficial că nu va participa la Eurovision 2026, decizia venind la doar câteva zile după ce Uniunea Europeană de Radiodifuziune (EBU) a confirmat că Israelul va rămâne în concurs.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 11 Decembrie 2025, 12:58 | Actualizat Joi, 11 Decembrie 2025, 18:10
O nouă țară se retrage din Eurovision în semn de protest față de participarea Israelului. Despre ce e vorba | Hepta

Postul public de televiziune RUV a transmis miercuri că hotărârea reflectă climatul tensionat din societatea islandeză și reacțiile puternice apărute după aprobarea participării Israelului.

O nouă țară se retrage din Eurovision în semn de protest față de participarea Israelului. Despre ce e vorba

Decizia EBU a declanșat deja un val de retrageri. Spania, Olanda, Irlanda și Slovenia au renunțat la ediția de la Viena, programată pentru luna mai 2026, acuzând comportamentul Israelului în conflictul din Gaza și considerând că prezența acestei țări în concurs este incompatibilă cu valorile promovate de eveniment.

Citește și: Cum arată acum Cici și Florin din trupa Sistem care cântau cu Luminița Anghel și au participat la Eurovision

Articolul continuă după reclamă

În Islanda, discuțiile publice au fost intense. „Din dezbaterea publică din această ţară şi din reacţia la decizia EBU de săptămâna trecută reiese clar că participarea RUV nu va fi întâmpinată nici cu bucurie, nici cu pace”, a declarat directorul general al televiziunii publice, Stefan Eiriksson. În aceste condiții, RUV a decis să se retragă pentru a evita amplificarea tensiunilor interne.

Islanda s-a numărat, de altfel, printre țările care au cerut EBU să supună la vot participarea Israelului. Uniunea a refuzat însă organizarea unui vot, preferând în schimb adoptarea unor noi reguli care, susține instituția, ar reduce influența guvernelor asupra concursului.

Citește și: Mihai Trăistariu vrea să participe din nou la Eurovision. Ce piesă pregătește și ce spune despre ipostaza de jurat

Deși nu a câștigat niciodată Eurovisionul, Islanda s-a apropiat de trofeu în două rânduri: în 1999 și 2009, când a ocupat locul al doilea. Decizia actuală marchează una dintre cele mai ferme poziționări ale țării într-o chestiune politică ce influențează scena muzicală europeană.

Eurovision, organizat anual din 1956, rămâne unul dintre cele mai urmărite evenimente muzicale din lume, cu aproximativ 160 de milioane de telespectatori. Ediția din 2026 se anunță însă una dintre cele mai controversate din istoria concursului, în contextul protestelor și retragerilor declanșate de participarea Israelului.

Reacția virală a unor americani care gustă pentru prima dată țuică... Maeștrii Feng Shui, despre influența culorilor în energia casei. În ce nuanțe să împodobești bradul în 2025 pentru prosp...
Înapoi la Homepage
AS.ro Celebra companie din România care a fost achiziţionată de un colos din Franţa: “Pot ieşi la pensie acum” Celebra companie din România care a fost achiziţionată de un colos din Franţa: &#8220;Pot ieşi la pensie acum&#8221;
Observatornews.ro Cum foloseşti corect cardul de credit. Exemplu la cumpărarea unui televizor de 3.000 de lei Cum foloseşti corect cardul de credit. Exemplu la cumpărarea unui televizor de 3.000 de lei
Antena 3 Controverse după moartea Rodicăi Stănoiu. A ajuns la spital cu lovituri și externată pe semnătură de iubitul cu 50 de ani mai tânăr Controverse după moartea Rodicăi Stănoiu. A ajuns la spital cu lovituri și externată pe semnătură de iubitul cu 50 de ani mai tânăr
SpyNews Alina Marymar îi dă fatala Lambadei, după ce a dat de înțeles că este însărcinată: "Nu știe să scrie și să citească” Alina Marymar îi dă fatala Lambadei, după ce a dat de înțeles că este însărcinată: "Nu știe să scrie și să citească”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Patru cupluri pornesc în aventura vieții lor pentru a-și testa relația. Vor reuși să reziste tentației? Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Patru cupluri pornesc în aventura vieții lor pentru a-și testa relația. Vor reuși să reziste tentației? Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Reacția virală a unor americani care gustă pentru prima dată țuică
Reacția virală a unor americani care gustă pentru prima dată țuică
Ce se întâmplă cu nivelul zahărului din sânge dacă consumi pâine de secară în mod frecvent
Ce se întâmplă cu nivelul zahărului din sânge dacă consumi pâine de secară în mod frecvent Catine.ro
Cum a dus o erupție vulcanică la Moartea neagră care a străbătut Europa. Efectul care a schimbat continentul pentru totdeauna
Cum a dus o erupție vulcanică la Moartea neagră care a străbătut Europa. Efectul care a schimbat continentul...
Sıla Türkoğlu s-a retras din cel de-al treilea serial și acum își petrece vacanța la Londra. Ce fotografii a publicat vedeta
Sıla Türkoğlu s-a retras din cel de-al treilea serial și acum își petrece vacanța la Londra. Ce fotografii a... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Un român căutat internațional face live-uri pe TikTok după ce ar fi bătut un YouTuber italian în metroul din Roma
Un român căutat internațional face live-uri pe TikTok după ce ar fi bătut un YouTuber italian în metroul din Roma Libertatea.ro
Cât a plătit Ioana Țiriac pentru a fi martoră la un moment istoric. Fiica magnatului român nu s-a uitat la bani
Cât a plătit Ioana Țiriac pentru a fi martoră la un moment istoric. Fiica magnatului român nu s-a uitat la bani AntenaSport
EXCLUSIV: Fiica Mădălinei Ghenea îi calcă pe urme mamei sale. Actrița, dezvăluiri emoționante despre Charlotte: „E un copil foarte disciplinat”
EXCLUSIV: Fiica Mădălinei Ghenea îi calcă pe urme mamei sale. Actrița, dezvăluiri emoționante despre... Elle
S-a aflat totul despre românii care au murit în Tenerife. Ana și Victor și-au dedicat viața ajutând familii nevoiașe
S-a aflat totul despre românii care au murit în Tenerife. Ana și Victor și-au dedicat viața ajutând familii... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Căciuli rusești. Desert de iarnă simplu, aromat și spectaculos
Căciuli rusești. Desert de iarnă simplu, aromat și spectaculos HelloTaste.ro
Controverse după moartea Rodicăi Stănoiu. A ajuns la spital cu lovituri și externată pe semnătură de iubitul cu 50 de ani mai tânăr
Controverse după moartea Rodicăi Stănoiu. A ajuns la spital cu lovituri și externată pe semnătură de iubitul... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din decembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din decembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 12 decembrie 2025. Taurii caută iubirea adevărată. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 12 decembrie 2025. Taurii caută iubirea adevărată. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Ofertă-bombă pentru mașina de luptă a infanteriei, contractul de 3 miliarde de euro al Armatei
Ofertă-bombă pentru mașina de luptă a infanteriei, contractul de 3 miliarde de euro al Armatei Jurnalul
Scandal URIAȘ la Casa Albă! Melania Trump lovește din nou: documentarul care a rupt America în două înainte să existe
Scandal URIAȘ la Casa Albă! Melania Trump lovește din nou: documentarul care a rupt America în două înainte să... Kudika
Ce a pățit judecătorul Laurențiu Beșu după dezvăluirile făcute de el în documentarul Recorder despre justiția din România. Reacția dură venită de la Curtea de Apel București
Ce a pățit judecătorul Laurențiu Beșu după dezvăluirile făcute de el în documentarul Recorder despre... Redactia.ro
Miracol de Crăciun pentru Vasile, un român din Italia rămas doar cu 7 euro în cont ca să își întrețină familia
Miracol de Crăciun pentru Vasile, un român din Italia rămas doar cu 7 euro în cont ca să își întrețină familia Observator
6 medicamente care nu se combină bine cu suplimentul de vitamina D, potrivit farmaciștilor
6 medicamente care nu se combină bine cu suplimentul de vitamina D, potrivit farmaciștilor MediCOOL
Biscuiți Tablă de șah, fragezi și aromați, perfecți pentru ceai sau cafea
Biscuiți Tablă de șah, fragezi și aromați, perfecți pentru ceai sau cafea HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum îți dai seama că ai fost crescut de un părinte prea autoritar
Cum îți dai seama că ai fost crescut de un părinte prea autoritar DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
„Jumătate din Internet a picat” într-o nouă pană Cloudflare. Ultima a avut loc acum doar câteva săptămâni
„Jumătate din Internet a picat” într-o nouă pană Cloudflare. Ultima a avut loc acum doar câteva săptămâni UseIT
Ciorbă de varză acră cu cartofi. Rețetă simplă și hrănitoare, de post
Ciorbă de varză acră cu cartofi. Rețetă simplă și hrănitoare, de post Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x