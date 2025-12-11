Islanda a anunțat oficial că nu va participa la Eurovision 2026, decizia venind la doar câteva zile după ce Uniunea Europeană de Radiodifuziune (EBU) a confirmat că Israelul va rămâne în concurs.

O nouă țară se retrage din Eurovision în semn de protest față de participarea Israelului. Despre ce e vorba | Hepta

Postul public de televiziune RUV a transmis miercuri că hotărârea reflectă climatul tensionat din societatea islandeză și reacțiile puternice apărute după aprobarea participării Israelului.

O nouă țară se retrage din Eurovision în semn de protest față de participarea Israelului. Despre ce e vorba

Decizia EBU a declanșat deja un val de retrageri. Spania, Olanda, Irlanda și Slovenia au renunțat la ediția de la Viena, programată pentru luna mai 2026, acuzând comportamentul Israelului în conflictul din Gaza și considerând că prezența acestei țări în concurs este incompatibilă cu valorile promovate de eveniment.

Citește și: Cum arată acum Cici și Florin din trupa Sistem care cântau cu Luminița Anghel și au participat la Eurovision

Articolul continuă după reclamă

În Islanda, discuțiile publice au fost intense. „Din dezbaterea publică din această ţară şi din reacţia la decizia EBU de săptămâna trecută reiese clar că participarea RUV nu va fi întâmpinată nici cu bucurie, nici cu pace”, a declarat directorul general al televiziunii publice, Stefan Eiriksson. În aceste condiții, RUV a decis să se retragă pentru a evita amplificarea tensiunilor interne.

Islanda s-a numărat, de altfel, printre țările care au cerut EBU să supună la vot participarea Israelului. Uniunea a refuzat însă organizarea unui vot, preferând în schimb adoptarea unor noi reguli care, susține instituția, ar reduce influența guvernelor asupra concursului.

Citește și: Mihai Trăistariu vrea să participe din nou la Eurovision. Ce piesă pregătește și ce spune despre ipostaza de jurat

Deși nu a câștigat niciodată Eurovisionul, Islanda s-a apropiat de trofeu în două rânduri: în 1999 și 2009, când a ocupat locul al doilea. Decizia actuală marchează una dintre cele mai ferme poziționări ale țării într-o chestiune politică ce influențează scena muzicală europeană.

Eurovision, organizat anual din 1956, rămâne unul dintre cele mai urmărite evenimente muzicale din lume, cu aproximativ 160 de milioane de telespectatori. Ediția din 2026 se anunță însă una dintre cele mai controversate din istoria concursului, în contextul protestelor și retragerilor declanșate de participarea Israelului.