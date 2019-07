Electric Castle 2019, programul în weekend: Loredana și Florence and the Machine, pe Main Stage

Electric Castle 2019, cel mai iubit festival al verii, a revenit și anul acesta cu zeci de nume celebre. Sute de mii de oameni își dau întâlnire la Cluj-Napoca în acest weekend pentru a vedea artiști precum Loredana, Florence and the Machine, Subcarpați, Thirty seconds to Mars

În ultimii ani, de când Electric Castel și-a început povestea, Castelul Banffy din Cluj a ajuns vestit în întreaga lume. În 2019, festivalul Electric Castel are loc în perioada 17 – 21 iulie 2019.

Primele zile ale Electric Castle 2019 au fost deja unele cu distracție la maximum, iar weekendul se anunță unul de-a dreptul incendiar.

În cele 3 zile de festival care au mai rămas, cei dornici să ajungă la Bonțida la ediția Electric Castle 2019 vor putea urmări artiștii preferați pe 10 scene.

Grupurile Florence + The Machine, Bring Me the Horizon şi Thirty Seconds to Mars sunt capetele de afiş ale festivalului Electric Castle, care are loc până duminică, pe domeniul Castelului Banffy din judeţul Cluj.

Organizatorii Electric Castle au pus întotdeauna accent și pe scena locală în ceea ce privește numărul de concerte. Și nu doar la scenele secundare. Anul acesta, în fiecare zi, scena principală va fi deschisă de un artist român. Și scenele secundare vor fi pline de români.

Electric Castle 2019, program de weekend

Electric Castle 2019 program vineri, 19 iulie

Formația Florence and The Machine va cânta vineri, 19 iulie la Electric Castle, Castelul Banffy de la Bonțida, ora 21:30.

The Vaccines va cânta vineri, 19 iulie la Electric Castle, Castelul Banffy de la Bonțida, ora 20:00.

Sigma va încânta publicul de la Castelul Banffy Bonțida, vineri, 19 iulie la ora 23:15.

Electric Castle 2019 program sâmbătă, 20 iulie

Lorenada va fi pe Main Stage, sâmbătă, de la ora 17.00

Nils Frahm va cânta sâmbătă, 20 iulie la Electric Castle, Castelul Banffy de la Bonțida, ora 20:00.

Bring Me The Horizon va cânta sâmbătă, 20 iulie la Electric Castle, Castelul Banffy de la Bonțida, ora 21:40

Electric Castle 2019 program duminică, 21 iulie

Thirty Seconds to Mars a cânta duminică, 21 iulie la Electric Castle, Castelul Banffy de la Bonțida, ora 22:00.

Metric va cânta dumincă, 21 iulie la Electric Castle, Castelul Banffy de la Bonțida, ora 20:30

În afara concertelor, pe domeniul de lângă castelul Banffy, locația Electric Castle, vor avea loc diverse activităţi, fiind amenajate spaţii dedicate gastronomiei, sportului şi divertismentului.

Despre Electric Castle

În cei șase ani de la apariție, festivalul de muzică care reușește să rămână în afara „mainstream-ului” a reușit să devină un etalon pe scena internațională a festivalelor muzicale. O mână de tineri pasionați de evenimentele de muzică electronică, au reușit ca, în mijlocul câmpului și vreme de 5 zile, să adune o comunitate de peste 200.000 oameni, deci cam cât întreaga populație a orașului Ploiești.

Festivalul de la poalele Castelului Bànffy, comuna Bonțida, judeţul Cluj, este cam de mărimea orașului Sighișoara, fiind împrejmuit de 13 km de garduri. Nu mai puțin de 110 containere sunt aduse la fața locului, 110 tiruri cărând întreaga aparatură și materialele de construcții.

Pentru ca participanții să se poată bucura de toate facilitățile tehnologiei, sunt folosiți 15 km de fibră optică, 20 de km de cablu de internet și 900 de mp de ecrane LED.