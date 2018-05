Eurovision 2018. Ce loc ocupă România în topul pieselor câștigătoare

Eurovision 2018. Dezamăgitor este locul pe care România îl ocupă în topul pieselor cu potențial de câștig. Aceasta este concluzia caselor de pariuri unde s-au făcut predicții și anul acesta. Potrivit acestora, piesa Goodbye a celor de la The Humans are șase minime la Eurovision 2018, clasându-se pe ultimele poziții.

Eurovision 2018. România va fi reprezentată la Eurovision 2018 de trupa The Humans, cu melodia Goodbye, însă piesa este cotată cu șanse minime de a câștiga concursul de muzică, ocupând locul 30 la casele de pariuri. Mai slab cotate decât România sunt doar Georgia, Slovenia, Muntenegru și San Marino.

Cine sunt favoriții la Eurovision 2018

Reprezentanţii Austriei, Israelului şi Ciprului sunt printre cei 10 concurenţi care s-au calificat în finala Eurovision Song Contest 2018, după prima semifinală, care a avut loc marţi seară, la Lisabona.

La casele de pariuri, Elena Foureira, reprezentanta Ciprului, cu melodia Fuego, este cotată cu cele mai mari șanse pentru a câștiga ediția din 2018 a Eurovisionului.

Locul al doilea este ocupat de norvegianul Alexander Rybak, cu melodia, That's how you write a song. Rybak a câștigat Eurovisionul în anul 2009, stabilind un record de puncte: 387.

Netta Barzilai, reprezentanta Israelului, s-a calificat fără emoții în marea finală Eurovision 2018, cu melodia Toy și este cotată cu șanse mari la trofeu, ocupând locul 3 în topul caselor de pariuri.

Lituanianca Ieva Zasimauskaitė și piesa When we were old ocupă al patrulea loc, fiind urmată de reprezentantul Suediei, Benjamin Ingrosso, cu melodia Dance you off.

Topul 10 este completat de Estonia (Elina Nechayeva - La Forza), Cehia (Mikolas Josef - Lie to me), Bulgaria (Equinox - Bones) și Moldova (DoReDos - My lucky day).

Cea de-a doua semifinală, în care vor concura şi reprezentanţii României, The Humans, cu melodia „Goodbye”, va avea loc joi, 10 mai. Ei ocupă poziția doi in semifinala de la Altice.