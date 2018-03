Se iau elefanții și se urcă pe Transalpina! Les Elephants Bizarres lansează single-ul și videoclipul „Something In Your Eyes”

Se iau elefanții bizari și se urcă pe Transalpina. Mai departe, e poveste. Urmărește videoclipul celui mai recent single Les Elephants Bizarres – Something In Your Eyes, în colaborare cu artistul Kent Archie.

În stilul care i-a consacrat, Les Elephants Bizarres au apelat la niște măști de elefanți spectaculoase.

„Măștile sunt realizate de noi, sub îndrumarea multi-talentatului Enver, chitaristul trupei, arhitect în devenire. Fiecare și-a construit masca lui cu lipici si rabdare. Asta ne-a făcut să avem mare grijă de ele și să le purtăm cu mândrie.

Nu-i chiar ușor să filmezi pe zapadă cu masca, pentru că vizibilitatea e redusă, iar Răzvan ne punea mereu să ținem capul aplecat, pentru ca totul să se vadă natural. Am muncit și am stat în frig, dar acum suntem happy, pentru că s-a creat o amintire frumoasă și a ieșit un clip așa cum ni-l imaginam – deci am plecat acasă cu exact ceea ce ne-am propus, un clip bizar”, au declarat cei de la Les Elephants Bizarres.

Filmările s-au desfășurat pe parcursul a 3 zile, în localitatea Voineasca.