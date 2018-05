Alexander Rybak lovește din nou! Uite ce piesă cântă la Eurovision! Îți place cum sună?

Eurovizion 2018. Câștigătorul concursului Eurovision din 2009 și, în același timp, cel care în același an a stabilit recordul de puncte de până atunci, Alexander Rybak, se întoarce pe scena Eurovision după 9 ani.

După ce ne-a spus un basm, norvegianul ce va împlini peste câteva zile 32 de ani, ne va învăța cum se scrie un cântec, o nouă compoziție proprie.

Eurovision 2009

A 54-a ediție Eurovision a fost găzduită de Moscova în 2009. Capitala rusă a fost atunci martora stabilirii unui record, după ce Alexander Rybak, pe atunci în vârstă de 23 de ani (și-a serbat ziua de naștere în timpul concursului), a reușit să obțină 387 de puncte cu melodia inspirată din folclorul norvegian „Fairytale”.

Acel record a fost depășit însă. Recordul actual a ajuns la 758 de puncte și este deținut de câștigătorul ediției de anul trecut, portughezul Salvador Sobral, cu melodia Amor pelos dois.

Eurovision 2018

În luna ianuarie a acestui an Rybak a anunțat că va participa în selecția națională ce desemna reprezentantul norvegian la ediția de anul acesta a Eurovision ce va avea Loc la Lisabona pe 8, 10 și 12 mai. El a câștigat dreptul de a reprezenta Norvegia după câștigarea finalei naționale din 10 martie cu melodia compoziție proprie „That's how you write a song”

La ediția de anul acesta vor participa 37 de țări, concurenții fiind împărțiți în două semifinale. Alexander Rybak face parte din a doua semifinală unde se află și reprezentanții României - trupa The Humans.