Versurile care l-au bântuit pe DJ-ul Avicii. A știut artistul cu mult înainte că va muri?

Moartea prematură a renumitului DJ suedez - Avicii - , a lăsat un gol de neegalat în industria muzicală. La doar 28 de ani, artistul cu cea mai căutată piesă de pe Shazam din toate timpurile și cu clip de 1,5 miliarde de vizualizări pe YouTube, a murit vineri seara în Oman unde se afla în vacanță. Publicațiile străine analizează acum unul dintre cele mai mari hituri ale sale, Wake Me Up, și susțin că versurile, create cu cinci ani în urmă, i-ar fi prevestit, cumva, moartea.

”Acestea sunt versurile care ”l-au bântuit” pe DJ-ul Avicii”, scrie dailymail.co.uk. Unul dintre cele mai populare hituri, lansate în 2013, ar conține cel puțin două prevestitiri despre propria-i moarte: ”'wish that I could stay forever this young' și 'I tried carrying the weight of the world' - ”Mi-aș fi dorit să rămân mereu la fel de tânăr” și ”Am încercat duc pe umeri greutatea acestei lumi”.

După mai mulți ani în care s-a luptat cu probleme de sănătate, Avicii a murit în Muscat, Oman, unde se afla în vacanță cu un grup de prieteni. Artistul suferea de mai mulți ani de pancreatită, o boală care i-a fost fatală.

Tim Bergling, născut pe 8 septembrie 1989, cunoscut sub numele de scenă Avicii, a fost şi producător muzical, nominalizat de două ori la premiile Grammy - pentru single-ul „Sunshine”, cu David Guetta, în 2012, şi pentru single-ul său „Levels”, din 2013. Unele dintre cele mai cunoscute piese ale sale sunt „I Could Be the One", „Wake Me Up", „You Make Me", „X You", „Hey Brother", „Addicted to You", „The Days", „The Nights" şi „Waiting for Love". A lansat două albume de studio - „True” (2013) şi „Stories” (2015).