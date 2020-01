Află totul despre creativitate în business de la Fredrik Härén, cel care deține o insulă a creativității, în februarie, la LEAP

Ce fac organizațiile în prezent pentru a dezvolta creativitatea celor din echipa lor?

Nu fac suficient. Dacă întrebi oamenii (am întrebat 100.000 de oameni la prezentările pe care le-am avut), doar aproximativ 2% cred că organizația lor face destul. Nu am văzut optimism nici când vine vorba de departamentul de resurse umane sau de CEO.

Ce ucide creativitatea?

Desigur frica. Dar cred că de multe ori o omoară și regulile, procedurile inutile care întârzie rezultatele și birocrația.

Ce ai recomanda?

Chiar dacă oamenii cred că angajatorii nu fac suficient pentru a le dezvolta creativitatea, dacă îi întrebi: „Credeți că faceți suficient pentru a vă dezvolta propria creativitate?”, aproape nimeni nu spune da. Sugestia mea este ca managerii/companiile, în loc să încerce să dezvolte creativitatea oamenilor, ar fi mai bine să-i încurajeze să spună de ce au nevoie pentru a-și dezvolta această latură. Unii oameni au nevoie să fie singuri, alții să fie în grup, unii se simt mai bine când lucrează în natură, alții preferă aglomerația și agitația orașului etc. Așadar, ar conta foarte mult dacă companiile ar ajuta oamenii să înțeleagă pe deplin procesul lor creativ.

Proiectul tău de CSR „Ideas Island” (www.ideasisland.com) permite oamenilor creativi din întreaga lume să stea gratuit pe insula ta privată pentru a dezvolta un proiect creativ. Cum ți-a venit această idee?

Aveam o insulă în Filipine, dar stăteam acolo doar aproximativ o lună pe an, așa că m-am gândit că ar fi mult mai plăcut să o împrumut unor oameni creativi, astfel încât să poată experimenta senzația uimitoare de a fi singuri pe o insulă. Acea insulă a fost însă lovită de o furtună și casele de pe insulă au fost distruse, așa că am decis să cumpăr o insulă din Suedia care este mai ferită de furtunile naturale. Acum am 10-12 invitați pe vară. Eu locuiesc pe o altă insulă din Suedia câte două luni în fiecare vară, iar oaspeții mei de pe cealaltă insulă (închiriată) își fac astfel o idee despre experiența pe care o trăiesc.

Text: Steluța Năstase-Lupu