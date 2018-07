Ediție specială ”Totul pentru dragoste”, în memoria artistului Aurelian Andreescu

Aurelian Andreescu a fost fără doar și poate o voce de aur a României, un artist inegalabil ce a plecat în aplauze, lăsând în urmă o moștenire vastă de șlagăre. Vineri, 20 iulie, la 32 de ani de la trecerea în neființă a „Copacului” muzicii românești, ”Totul pentru dragoste”, emisiune prezentată de Mirela Vaida, va avea o ediție specială în memoria unui om de excepție.

Jolt Kerestely, compozitorul piesei ce a intrat în istoria muzicii, ”Copacul”, vine astăzi de la 14:00 la Antena 1 să vorbească despre relația sa cu Aurelian Andreescu și despre poveștile muzicale ce le-au consolidat colaborarea: ”I-am spus că am o piesă și că am încredere în ea. Apoi l-am întrebat dacă vrea să îmi cânte. A venit la mine acasă, i-am cântat la pian și a fost de acord. A luat locul trei la Festivalul de la Mamaia. Nimeni nu mai știe cine a luat locul 1”. Petre Geambașu, o altă voce ce i-a fost alături lui Aurelian Andreescu chiar în ultima zi din viață, vine și el în emisiunea Mirelei Vaida să vorbească despre cele mai frumoase amintiri la ultima apariție în public alături de artist, dar și despre vestea sumbră a dispariției lui: “«Aţi auzit ce s-a întâmplat? Aurelian Andreescu a murit…», mi-a zis. Vestea m-a lovit ca un trăsnet! Am rămas mut!”.

Deși a fost cunoscut și extrem de apreciat de fanii săi, Aurelian Andreescu a preferat să se ferească de ochii indiscreți ai publicului, motiv pentru care nu a dezvăluit foarte multe lucruri din viața sa privată. O căsnicie finalizată cu un divorț și o a doua iubire ce s-a transformat într-un suflet pereche au stat la baza poveștii din spatele cortinei. În puținele interviuri pe care le-a acordat, marele artist a ales să vorbească mai mult despre începutul carierei sale, decât despre viața lui sentimentală. Momentul cheie al periplului muzical a fost cel în care a fost remarcat de către chitaristul Gaby Mezei într-un restaurant din capitală. La scurt timp, aplauzele publicului și recunoașterea muzicală au venit într-un mod natural, iar acum, la 32 de ani de la dispariția sa, șlagărele consacrate ale lui Aurelian Andreescu continuă să strălucească.

Cum a reușit să treacă peste greutățile pe care le-a trăit și care sunt cele mai interesante dezvăluiri din viața unui artist greu de egalat, telespectatorii vor afla astăzi, de la ora 14.00, într-o ediție specială din cadrul emisiunii ”Totul pentru dragoste” prezentată de Mirela Vaida la Antena 1.

