eXtra Factor 2021, episodul 17. Ilona Brezoianu te duce în culisele X Factor să-ți arate cele mai amuzante momente din emisiune

Ilona Brezoianu prezintă eXtra Factor, episodul 18, unde a încercat să facă rost de mâncare, supărată pe ceea ce li se oferă de la catering.

Ilona Brezoianu, supărată pe ceea ce li se ofera de mâncare a X Factor, în episodul 17 din eXtra Factor 2021

Ilona Brezoianu s-s supărat pe food-court-ul de la X Factor. Aceasta voia să mănânce fructe de mare, însă a primit ardei umpluți și nu a fost deloc mulțumită și a ținut să-și spună punctul de vedere.

Imediat după ce a aflat că le-a fost pregătit acest meniu, ea a decis să meargă să mănânce mici și să bea o bere, lucru care nu pare să se fi concretizat. Ulterior a renunțat la idee și s-a întâlnit cu mai mulți prieteni vechi pe care i-a îmbrățișat și la care s-a mândrit că poate să se așeze la masa juraților X Factor, fapt pentru care ea a fist aplaudată de publicul din sală.

„Deci suntem in semi-finală, m-am dichisit, sunt îmbrăcatănsuper mișto. Mi-am luat cămasa bună, tocuri. Începem cu foodcourt-ul. Ce este la meniu? Eu nu sunt om să mănânc ardei umpluți. Începe concuresul. Eu mă duc acum. Eu am plecat că am spectacol”, spune ea în eXtra Factor, episodul 17.

În episodul trecut de eXtra Factor, Ilona Brezoianu s-a apucat de cântat.

Despre sezonul 10 X Factor. Unde poți urmări toate edițiile X Factor 2021

De zece ani, prezentatorii X Factor, Răzvan și Dani, au străbătut țara în lung și în lat pentru a găsi factorul X, iar în 2021 au pregătit și mai multe surprize pentru cei de acasă, dar și pentru jurații Loredana, Ștefan Bănică, Delia și Florin Ristei.

Pe parcursul celui de-al zecelea sezon, fanii X Factor vor avea ocazia să își exprime preferințele față de concurenți chiar în timpul reprezentației acestora, prin intermediul aplicației Antena 1.

La finalul fiecărei prestații, cei de acasă vor putea vedea pe Antena 1 rezultatul interacțiunilor și vor afla, astfel, dacă au fost sau nu pe aceeași lungime de undă cu jurații X Factor.

Emoția este la înălțime, la fel și ambiția celor patru jurați, care știu de la începutul sezonului ce grupe vor pregăti. Anul acesta, Loredana are categoria Mixt, Delia coordonează Grupurile, Ștefan Bănică se ocupă de Băieți, iar Florin Ristei de Fete.

Împreună cu Ilona Brezoianu, telespectatorii pot să pășească în culisele emisiunii. eXtra Factor vine cu episoade noi, exclusive, disponibile pe a1.ro și Antena PLAY.

În sezonul 10, fanii celui mai tare talent show au ocazia să simtă că fac parte din spectacolul toamnei și pe a1shop.ro. Cei de acasă vor putea găsi o serie limitată de tricouri cu designuri inspirate din universul XFactor, în exclusivitate pe a1shop.ro, platforma de pe care pot achiziţiona produse utile create pentru fanii celor mai urmărite emisiuni ale staţiei!