Ştefan Bănică, la X Factor: „Întotdeauna am spus că eu nu știu dacă aș fi fost în stare să fac asta când eram de vârsta lor”

Noul X Factor, talent show-ul fenomen care a lansat cei mai mulţi artişti pe piaţa muzicală din România revine cu un nou sezon din 26 ianuarie, în fiecare duminică, de la 20.00, la Antena 1, iar juratul Ştefan Bănică vorbeşte despre concurenţii care l-au impresionat în acest sezon.

Voci extraordinare şi poveşti deosebite de viaţă i-au captivat pe Delia, Marius Moga, Puya şi Ştefan Bănică în cadrul noului sezon X Factor, singurul format în care pot participa atât solişti, cât şi grupuri la început de carieră.

Ştefan Bănică la X Factor: „Întotdeauna am apreciat şi am spus că eu nu știu dacă aș fi fost în stare să fac chestia asta când eram de vârsta lor”. Show-ul va avea premiera duminică, 26 ianuarie, de la 20.00 la Antena 1 şi pe An-tenaPLAY

Despre cei veniţi în audiţiile acestui sezon, Ştefan Bănică spune:

„Asta e frumusețea acestui talent show, asta mi-a plăcut întotdeauna la X Factor, faptul că devine un exemplu pentru cei care n-au avut curaj până acum să se prezinte pe o scenă, care s-au îndoit de vârsta lor, de felul cum arată, de ce o să zică familia sau vecinii. Dar, când dorinta e mare și când îți place ceea ce faci, se pot întâmpla minuni. Şi asta am văzut şi noi în sezonul ăsta. Întotdeauna am apreciat şi am spus că eu nu știu dacă aș fi fost în stare să fac chestia asta când eram de vârsta lor. Cu atât mai mult îi apreciez pe cei care vin în show-ul asta, care au o cultură şi o experiență muzicală și care vor să se deschidă, să încerce și altceva”, dezvăluie juratul X Factor.

Întrebat dacă a avut un cuvânt pe care l-a folosit des în jurizare, Ştefan Bănică a mai dezvăluit:

„Da, uneori am această meteahnă de a folosi termeni pe care oamenii din afara profesiei nu ii înţeleg. Am zis de mai multe ori <ai fost zid!>. Asta înseamnă că ai cântat atât de bine, fără fisură, ca un zid! E un pachet total!”.

Noul sezon X Factor aduce mai mult decât muzică – aduce povești de viață autentice și inspirație pentru generații, începând din 26 ianuarie, în fiecare duminică, de la 20.00, la Antena 1.

