Dragoș Dolănescu, confesiuni neașteptate despre soția sa. Cu ce se ocupă Melissa în Costa Rica

Cu ocazia împlinirii vârstei de 50 de ani, Dragoș Dolănescu, fiul regretatului solist de muzică populară Ion Dolănescu, a făcut confesiuni rare despre familia lui din Costa Rica. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 21 Decembrie 2025, 16:15 | Actualizat Joi, 18 Decembrie 2025, 17:09
Dragoș Dolănescu, confesiuni neașteptate la 50 de ani despre soția sa. Cu ce se ocupă Melissa în Costa Rica: „Sunt recunoscător” | Captură Facebook

Dragoș Dolănescu a schimbat prefixul și a vorbit, într-un interviu pentru click.ro, despre familia sa, oferind și câteva fotografii cu cei dragi. Soția sa, Melissa, îi este și cea mai bună prietenă.

Dragoș Dolănescu, despre soția sa: „Prietenia noastră de suflet s-a transformat într-o poveste de dragoste”

„Mâine, voi sărbători în familie, cu mama, cu soția, cu cei trei copii ai mei, iar sâmbătă am mai organizat un chef și cu prietenii. Mama ne va găti sărmăluțe cu mămăliguță, vom asculta și muzică populară, am adus în Costa Rica și discurile tatălui meu”, a spus el pentru sursa citată mai sus.

Fiul regretatului artist Ion Dolănescu a vorbit, cu această ocazie, și despre soția lui, Melissa. Dragoș Dolănescu a declarat că povestea lor de dragoste a început dintr-o prietenie de suflet.

„Eu și Melissa ne înțelegem bine, suntem un cuplu de 15 ani, dar mai înainte am fost numai prieteni. Ne povesteam necazurile, mie îmi murise fosta iubită, mama fiului cel mare, Ion, iar ea avea probleme în dragoste. Ne sprijineam, la greu.

Apoi, prietenia noastră strânsă, de suflet, s-a transformat într-o frumoasă poveste de dragoste. Eu cred că așa e cel mai bine să evolueze o relație. Dacă începe totul cu o pasiune mistuitoare, iar mai apoi vezi că n-ai nimic în comun, cu acea femeie, relația se sfârșește repede, nu are viitor”, a declarat Dragoș Dolănescu pentru click.ro.

„Suntem o familie unită. Eu sunt Scorpion, ea este în Gemeni, există o compatibilitate și din acest punct de vedere, potrivit zodiacului. Îi sunt recunoscător și pentru faptul că a avut grijă de fiul meu cel mare, Ion, după decesul mamei lui. Melissa îi este ca o mamă băiatului meu”, a adăugat acesta.

Cu ce se ocupă Melissa, soția lui Dragoș Dolănescu

Soția lui Dragoș Dolănescu este avocat, lucrând la un spital de Stat din Costa Rica.

„Este avocată, lucrează la un spital de Stat, de aici, din Costa Rica, la direcția generală. Reprezintă atât interesele clinicii, cât și pe cele ale pacienților”, a mai menționat Dragoș Dolănescu pentru sursa citată mai sus.

La rândul său, Dragoș Dolănescu este licențiat în Psihologie, la Universitatea București, și are un doctorat în Psihologie medicală, la Universitatea Alcala de Henares, din Madrid. După ce i-a expirat mandatul de deputat, în Costa Rica, în anul 2022, Dragoș Dolănescu s-a dedicat din nou meseriei de psiholog, potrivit click.ro.

„Nu-mi mai doresc, la vârsta asta, decât sănătate. Restul le facem pe toate. Îmi doresc ca cei trei copii ai mei să fie oameni buni, în viață, i-am crescut frumos. Și să nu uite niciodată că, deși locuiesc în Costa Rica, bunicul lor, Ion Dolănescu, a fost un mare artist român, iubit de o țară întreagă. Să nu uite că ei sunt și români”, a mai spus fiul regretatului Ion Dolănescu.

Dragoș Dolănescu are trei copii

Dragoș Dolănescu are trei copii, pe Maria, în vârstă de 26 de ani, avocată și solistă, Ion, 20 de ani, student la Inginerie Informatică, și Darius, în vârstă de 14 ani, pasionat de literatură.

Mama lui Ion, fiul cel mare, a murit la câteva zile după naștere, în urma unor probleme medicale.

„A apucat să îl vadă pe Ion al nostru. Zicea că este frumos ca un prinț. După ce a născut, s-a îmbolnăvit, a suferit o infecție, care n-a mai putut fi tratată. După nașterea lui Ion, aș fi vrut să mă mut în România, unde l-am și botezat, dar am avut nevoie de ajutorul mamei, așa că m-am stabilit în Costa Rica, unde locuiesc și în prezent”, a dezvăluit Dragoș Dolănescu pentru click.ro.

Înapoi la Homepage
