Lucy Lawless, revenire neașteptată într-un rol spectaculos! Cum arată acum protagonista din „Xena, Prințesa Războinică”

Lucy Lawless, revenire spectaculoasă în universul „Spartacus”. Cum arată acum protagonista din „Xena, Prințesa Războinică”!

Universul „Spartacus” s-a redeschis cu o surpriză mare pentru fani! Lucy Lawless a revenit în rolul Lucretiei, într-o scenă care răstoarnă complet firul istoric al poveștii. Noul serial „Spartacus: House of Ashur”, care a debutat pe 5 decembrie cu două episoade, propune o întoarcere în lumea gladiatorilor, dar printr-o perspectivă alternativă, unde destinul personajelor este rescris de puterile mitice ale Lumii de Dincolo, notează deadline.com.

Secvența, dezvăluită înainte de marea premieră, o arată pe Lucretia întâlnindu-l pe Ashur în Infern, ținând în brațe copilul Ilithyiei.

Lucy Lawless, revenire spectaculoasă în universul „Spartacus”

Creatorul Steven S. DeKnight a explicat, pentru sursa citată mai sus, modul în care această întâlnire devine punctul de plecare pentru relansarea seriei, dar și pentru reinventarea unuia dintre cei mai controversați antagoniști ai producției originale.

În același clip, Lucretia îi dezvăluie lui Ashur că soarta poate fi rescrisă. În linia temporală originală, Ashur este decapitat de Naevia. Însă, în versiunea prezentată în noul serial, Zeii aleg ca acesta să supraviețuiască, să îl ucidă pe Spartacus și să primească protecția lui Crassus, schimbând, astfel, complet taberele și echilibrul de putere.

Revenirea lui Lucy Lawless în acest rol iconic adaugă emoție și greutate narativă. DeKnight recunoaște că nicio altă actriță nu ar fi putut readuce acea energie care a definit primele două sezoane. Relația complicată dintre Lucretia și Ashur, care alternează între alianță și răzbunare, promite să fie relansată într-o manieră complet nouă, potrivit deadline.com.

În același interviu, DeKnight a mai sugerat că scopul Lucretiei nu este încă limpede. „Este un dar? O pedeapsă? O manipulare? Și cel mai important: poate Ashur, odată readus la viață, să devină o persoană mai bună sau este sortit să repete aceleași greșeli?”.

Această temă a moralității fluctuante este una centrală pentru creatorul DeKnight, care o compară cu dilemele personajelor din „The Sopranos” sau „Breaking Bad”, mai transmite sursa citată mai sus.

Creatorul a mai amintit și de reacția fanilor, care s-au întrebat de ce tocmai Ashur, poate cel mai urât personaj al francizei, merită o răsturnare de situație. „Nu l-ați aclamat și pe Batiatus, deși era un monstru?”, a fost răspunsul lui simplu, dând de înțeles că tocmai complexitatea unui antagonist rămâne un magnet pentru audiență.

