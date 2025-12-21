Prințul William și prințul George au pregătit o masă de Crăciun la o organizație caritabilă. Ce detaliu au observat toți

Prințul William și prințul George au pregătit prânzul de Crăciun la organizația caritabilă The Passage, ce ajută persoanele fără adăpost. Descoperă detaliul ce i-a uimit pe mulți la micul print.

Recent, Prințul William al Marii Britanii și fiul său, prințul George, au mers împreună la The Passage, o organizație caritabilă ce se ocupă cu ajutorarea persoanelor fără adăpost. Cei doi au ajutat la pregătirea prânzului de Crăciun pentru nevoiași, iar momentul a avut o semnificație aparte. Totuși, un alt detaliu a captat imediat atenția tuturor celor careu au văzut imaginile. Descoperă în rândurile de mai jos ce detaliu legat de prințul George i-a uimit pe internauți, dar și pe cei prezenți la evenimentul inedit.

Prințul William și prințul George au pregătit prânzul de Crăciun la organizația caritabilă The Passage. Ce detaliu au observat mulți la micul prinț

Nu mai este o noutate faptul că familia regală britanică este extrem de activă și se implică în numeroase proiecte caritabile sau dedicate sistemului medical sau educațional britanic. Recent, prințul William și unul dintre copiii săi, prințul George, au mers la celebra organizație caritabilă The Passage, ce își dedică întreaga activitate ajutorării persoanelor fără adăpost și celor nevoiașe. Aici, cei doi au participat și chiar contribuit la pregătirea prânzului de Crăciun pentru persoanele care beneficiază de ajutorul acestei organizații.

Cu halate de bucătari și ascultând atent indicațiile bucătarului șef, prințul William și prințul George au aranjat ingrediente, au urmărit atent tot procesul și și-au adus aportul. Nu au fost singuri, ci alături de alți angajați și voluntari dornici să contribuie și să facă astfel o faptă bună de Crăciun.

Vizita a avut o semnificație aparte, căci s-a întâmplat în decembrie 2025, adică fix la 32 de ani depărtare de decembrie 1993, atunci când prințul William era un copil și a mers alături de mama lui, Diana, prințesă de Wales, pentru a face același lucru. Un moment cu adevărat special și emoționant a fost atunci când prințul George a semnat în cartea de oaspeți la aceeași pagină ca prințesa Diana.

Un detaliu observat de mulți a fost faptul că prințul George a fost exttrem de dezinvolt, relaxat, părând chiar că se simte extrem de de bine acolo, lucru ce i-a bucurat atât pe cei prezenți, cât și pe internauți.