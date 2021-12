X Factor 2021, 10 decembrie. Ștefan J. Doyle interpretează perfect „I Want To Know What Love Is”, în etapa de Battles

Ștefan J. Doyle a reușit să pună ân scenă o interpretare Medley a unor piese care au emoționat pe toată lumea. Over the Sea to Skye și Foreigner - I Want To Know What Love Is au fost cele dpuă melodii cu care el a reușit să smulgă lacrimi din ochii tuturor.

Ștefan J. Doyle, interpretarea impresionantă pe scena X Factor 2021, în Battles

Ștefan J. Doyle a cântat cu sufletul și a impresionat pe toată lumea cu calitățile sale vocale de temut pentru restul concurenților de la X Factor. Iată că jurații au simțit emoția pe care el a transmis-o și i-au spus acest lucru.

Ștefan J. Doyle a cântat sublim piesele și a reușit să primească numai laude de la jurați.

„Este cel mai emoționant moment dintre cele mai emoționante dintre toate. A fost incredibil. Pentru că am așteptat toată viață și deodată ei sunt aici. Cred că cel mai mare șoc l-am avut când am văzut cât de tare seamănă cu mine. Eu am fost uimit că eram cel mai înalt dintre toți. După emisiune am ținut legătura, pentru că eu nu știu româna, iar ei nu știu engleza”, spune el înainte de a cânta.

Jurizare Ștefan J. Doyle la X Factor 2021, 10 decembrie, în etapa de Dueluri

„Tu ai venit aici, chemat de vocea pământului și a sângelui și uite cum s-a închis acest cerc și cum ai ajuns aici, la 30 de ani. De câte ori vorbesc cu Ștefan mie îmi vine să vorbesc în română, deși el nu știe româna. Bărbații români plâng”, spune Loredana.

„Deci în continuare, rămâi unul dintre concurenții mei preferați. Ești foarte sigur pe ceea ce faci, îmi placi foarte mult. Felicitări”, spune Delia.

„Eu judec din punct de vedere vocal și jos pălăria pentru ce ai făcut”, spune Florin Ristei.

„Tu ai fost unul dintre preferații mei de la început. Ești omul orchestră. După părerea mea, cel mai mare atuu a tău nu sunt instrumentele, ci cum cânți. Ești un concurent de temut pentru toți ceilalți”, spune Ștefan Bănică.

Cine este Stefan J. Doyle de la X Factor 2021

Stefan J. Doyle s-a născut în România și a fost adoptat de când era bebeluș de o familie din Irlanda.

„Ca și copil mi-am dat seama că nu eram la fel, arătam diferit. Fața mea, arătam diferit. Și am început să mă întreb că poate nu sunt irlandez. M-am născut în 1990 în Satu Mare. Nu a existat un moment în care cineva să îmi zică că ești adoptat. Eu mereu am știut. Am aflat apoi că eu sunt român. Nu știam unde era Româna, toți credau că sunt din Italia. Eram bebeluș când am părăsit România. Acum e prima oară când m-am întors în România.

De curând mi-am cunoscut și părinții biologici. După 30 de ani. Eu i-am găsit. Nu i-am întâlnit, dar i-am văzut pe Facebook. Toată viața m-am întrebat de unde sunt cu adevărat și cine sunt părinții mei sau dacă sunt vii sau morți. Am aflat că trăiesc în Satu Mare și că am 3 frați și 3 surori care semănă cu mine.

Mama mea adoptivă e lângă mine, ea mereu m-a susținut. Copilăria mea a fost frumoasă. Am copilărit cu muzică, am început că învăț pian. Ea m-a învățat mereu că dacă vreau să merg să-i vizitez, să merg. Cred că o să mă simt mândru să fiu înapoi”, a fost povestea de viață a lui Stefan J Doyle, spusă în audițiile X FActor.

