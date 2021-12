X Factor 2021, 17 decembrie. Ștefan J. Doyle, interpretare magistrală a piesei „It's A Sin”: „Sufletul tău vorbește românește”

Ștefan J. Doyle i-a uimit pe toți încă din audiții cu talentul său excepțional. La ultima înfruntare susținută înainte ca Loredana să decidă finalistul X Factor 2021, Ștefan J. Doyle a fost la nivelul așteptărilor.

În timpul prestației fenomenale din ediția din 17 decembrie 2021, Ștefan J. Doyle a fost urmărit în public chiar de logodnica lui, care a venit tocmai din Irlanda pentru a-l susține.

Ștefan J. Doyle a interpretat piesa „It's A Sin” la X Factor 2021

Ștefan J. Doyle a demonstrat din nou cât de bine stăpânește pianul și cât este de talentat. Românul care a fost adoptat și crescut în Irlanda a făcut un show de senzație pe scena X Factor 2021.

Loredana a ales pentru ediția din 17 decembrie 2021 o piesă din anii 1980, care i s-a potvit ca o mănușă lui Ștefan J. Doyle.

Ștefan J. Doyle a interpretat piesa „It's A Sin” de la Pet Shop Boys. A început la pian, iar apoi s-a ridicat și a creat un moment complex, cu voce, instrument, mișcare scenică și teatru.

Jurizarea lui Ștefan J. Doyle, d ela X Factor 2021

„Bravo! M-ai dus în zona de musical, tocmai pentru că e mai teatral. Îmi place foarte mult când te așezi tu la pian și cânți la pian și cu vocea, ești un artist care îmi place”, a spus Florin Ristei.

„Știi că îmi placi foarte tare, când Ștefan se pune la pian aș vrea să cânte 2-3 piese. E printre puținii concurenți care se și lipește de instrument. Ești unul dintre concurenții de temut. Am zis asta”, a spus Ștefan Bănică

„Teatralitatea asta e foarte cool. Mie îmi place să văd lucruri teatrale. Mi s-a părut că e ceva diferit”, a spus Delia.

„A demonstrat că se poate reinventa la fiecare apariție și că are acest X Factor și acest talent nativ și nu doar educat, pentru că nativul vine din originile tale românești, iar educația vine din Irlanda”, a spus Loredana.

„Povestea ta, faptul că destinul tău nu te-a adus întâmplător înapoi, aici pe pământul unde te-ai născut este emoționant. Sângele apă nu se face, chiar dacă nu vorbești românește, sufletul tău vorbește românește și făptura ta arată românește”, a spus Loredana, comentariu care l-a emoționat până la lacrimi pe Ștefan Doyle, care a spus că își dorește să-i facă mândri pe mama, tatăl, copiii și logodnica lui. Ștefan a mărturisit că logodnica lui a venit din Irlanda pentru a-i fi alături.

Cine este Stefan J. Doyle de la X Factor 2021

Stefan J. Doyle s-a născut în România și a fost adoptat de când era bebeluș de o familie din Irlanda.

„Ca și copil mi-am dat seama că nu eram la fel, arătam diferit. Fața mea, arătam diferit. Și am început să mă întreb că poate nu sunt irlandez. M-am născut în 1990 în Satu Mare. Nu a existat un moment în care cineva să îmi zică că ești adoptat. Eu mereu am știut. Am aflat apoi că eu sunt român. Nu știam unde era Româna, toți credau că sunt din Italia. Eram bebeluș când am părăsit România. Acum e prima oară când m-am întors în România.

De curând mi-am cunoscut și părinții biologici. După 30 de ani. Eu i-am găsit. Nu i-am întâlnit, dar i-am văzut pe Facebook. Toată viața m-am întrebat de unde sunt cu adevărat și cine sunt părinții mei sau dacă sunt vii sau morți. Am aflat că trăiesc în Satu Mare și că am 3 frați și 3 surori care semănă cu mine.

Mama mea adoptivă e lângă mine, ea mereu m-a susținut. Copilăria mea a fost frumoasă. Am copilărit cu muzică, am început că învăț pian. Ea m-a învățat mereu că dacă vreau să merg să-i vizitez, să merg. Cred că o să mă simt mândru să fiu înapoi”, a povestit Ștefan J. Doyle în aufițiile X Factor 2021.

