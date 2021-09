X Factor 2021, 13 septembrie. Corul Madrigal a interpretat capodopera "Thank you for the music", care aparține celebrei trupe Abba

Corul Madrigal a umplut scena X Factor la propriu și au cuprins pe toți din platou într-o poveste cu note muzical înalte. Delia, Ștefan Bănică, Loredana și Florin Ristei au fost impresionați de măiestria momentului.

Corul Naţional de Cameră Madrigal a interpretat melodia ”Thank you for the music”, care aparține celebrei trupe Abba.

Loredana, în lacrimi la momentul special. Corul Madrigal a ridicat vibrația platoului cu note înalte

Loredana a fost cea care a avut ochii plini de lacrimi la finalul momentului. Interpretarea Corului Madrigal a fost cu totul și cu totul specială. Alături de cântăreți a fost și dirijoarea Anna Ungureanu, care a impresionat prin prezența și mișcările sale.

Jurații au privit impresionați și s-au lăsat purtați pe note muzicale înalte, care au creat o vibrație specială în platou.

La final, toți s-au ridicat în picioare și au încununat cu aplauze prestația artiștilor de pe scenă. Loredana a spus din suflet: "Superb Divin!".

Florin Ristei a glumit: "Pot să-i iau în echipa mea?". Desigur, toți cei trei jurați au râs, iar Ștefan Bănică i-a și răspuns cu un zâmbet pe buze: "Nu!".

Răzvan Simion și Dani Oțil și-au făcut apariția pe scenă și au întreabt-o pe dirijoarea Corului Madrigal, Anna Ungureanu, dacă este posibil ca un grup de cântăreți să câștige un concurs ca X Factor, în România, având în vedere că ea are experiență vastă.

Răspunusl ei i-a lăsat pe toți muți: "Să știe ei, să fie siguri ei că pot. Atunci când se adună toate aceste energii, forță și încredere, atunci echipa poate câștiga".

Loredana a intrvenit și a zis că totuși este greu, ea având experiența din trecut și știind că la X Factor grupurile au fost mereu cel mai puțin votate, chiar dacă au impresionat cu prestația.

Momentul Corului Madrigal a fost apreciat la maximum de către jurați, care i-au felicitat pe toți pentru ceea ce au reușit.

Despre sezonul 10 X Factor

Jurații Loredana, Ștefan Bănică, Delia și Florin Ristei vor avea parte de concurenți și spectacol de zece, iar emoțiile îi vor ține cu sufletul la gură atât pe ei, cât și pe cei de acasă. În acest sezon, cei 4 jurați au primit câte un grup: Delia va coordona Grupurile, Ștefan Bănică va coordona Băieții, Loredana va avea categoria Mixt, iar Florin Ristei va avea grupul de Fete.

Pe parcursul celui de-al zecelea sezon, fanii X Factor vor avea ocazia să își exprime preferințele față de concurenți chiar în timpul reprezentației acestora, prin intermediul aplicației Antena 1.

La finalul fiecărei prestații, cei de acasă vor putea vedea pe Antena 1 rezultatul interacțiunilor și vor afla, astfel, dacă au fost sau pe aceeași lungime de undă cu jurații X Factor.

