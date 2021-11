X Factor 2021, 19 noiembrie. Alina Statie a combinat Lie Ciocârile cu Stairway To Heaven, în Bootcamp: „E un act de curaj”

Alina Statie a mai participat de 4 ori la X Factor și în sfârșit a ajuns în Bootcamp. După audițiile din sezonul 10 de X Factor Alina Statie nu a primit un loc direct în bootcamp, ci unul pe lista de așteptare, având 3 de „Da”.

Concurenta a fost extrem de fericită când a primit apelul telefonic care a anunțat-o că de pe lista de așteptare a fost aleasă să participe în Bootcamp.

Alina Statie a cântat „Stairway To Heaven” și „Lie ciocârlie” în BOOTCAMP X Factor sezon 10

Alina Statie a venit cu o combinație neobișnuită de piese. Și-a dorit să combine folclorul cu rock-ul pe scena sezonului 10 X Factor, așa că a început prin a interpreta celebra melodie a Mariei Ciobanu, „Lie ciocârlie”.

Ulterior, concurenta a continuat cu piesa Stairway To Heaven, care aparține trupei Led Zeppelin.

„Am vrut să adaug și folclorul, care este o parte foarte mare și importantă din viața mea, ca artist. Am început prima dată cu folclor când eram mică la 9-10 ani și am simțit nevoia să adaug o piesă reprezentativă, iar „Lie ciocârlie” a fost piesa care pe mine m-a făcut să vreau să cânt muzică populară, pentru că mi s-a părut spectaculoasă, am fugit mereu de piesa asta, mereu mi-a fost frică de ea și am simțit că e momentul să aduc o parte din ea aici”, și-a motivat Alina Statie alegerea de a alătura cele două piese.

Jurizare Alina Statie la X Factor 2021 în BOOTCAMP

Jurații nu au fost entuziasmați de alăturarea celor două piese. Totuși, toți au admis că Alina Statie are o voce bună.

„Mi s-a părut că tehnic ai stat foarte bine pe toate piesele alese, deci bravo. Teoretic ar trebui să primești un scaun”, a fost comentariul Deliei.

„Cred că alăturarea n-a potențat niciuna dintre piese. Ai o voce foarte bună, dar nu m-ai convins”, a spus Florin Ristei.

„Maria Ciobanu și Led Zeppelin pot sta una lângă alta atâta timp cât există o legătură. Vrei să-ți spun că ai cântat cele două măsuri de Lie Ciocârlie mai bine decât Stairway To Heaven, ceea ce este un dezavantaj. Personal nu cred că te reprezintă deloc această piesă. Sfatul meu este să nu mai faci o alăturare la întâmplare, ci să aibă un sens. Una peste alta ai o voce bună, ai un timbru plăcut”, a spus Ștefan Bănică.

Loredana a precizat că Alina a venit cu propunerea de a alătura cele două piese și chiar dacă ea, ca mentor, a sfătuit-o să renunțe la partea de folclor, Alina a insistat să prezinte ambele piese.

„Alina, știi că tu ai venit cu propunerea asta și suntem într-o etapă în care am încercat să intervin, dar într-o măsură delicată, n-am vrut să pun piciorul în prag. Fiecare trebuie să-și exprime actul artistic așa cum simte. În asta constă farmecul și talentul. Pentru asta vreau să te punctez. E un act de curaj să ataci o partitură pe care nu toată lumea își permite, sau poate să o cânte. Deci din punctul ăsta de vedere tu ți-ai făcut treaba și poți să iei loc”, a spus Loredana.

Loredana a mărturisit că în culise a sfătuit-o pe Alina Statie să renunțe la partea de folclor pentru prestația din Bootcamp.

„I-am spus înainte de a intra că ar putea să renunțe la intro-ul ăla cu „Lie ciocârlie” pentru că nu cred că are niciun sens. Dar ea a spus că ar vrea totuși să rămână așa. Dacă eu zic ceva și ei fac altceva, înseamnă că nu avem o punte între noi, nu avem comunicare.

Totuși, Loredana a spus despre Alina că „E una dintre vocile cele mai puternice”

Alina Statie a luat un loc pe scaun, dar a mărturisit că toate comentariile juraților au întristat-o. „E chestia mea personală că mi- greu să accept păreri”, a spus Alina Statie.

Cine este Alina Statie de la X Factor 2021

Alina Statie este din orașul Balj, județul Olt, dar locuiește în București de trei ani. În audiții, cncurenta a spus că de când a venit în Capitală “cântă și inginerește”.

“Sunt inginer video, imagine, în zona asta. Am încercat să mă apropii de domeniu, să mă ajut, să compu, să-mi produc muzica, să mixez”, le-a spus juraților Alina, în audițiile X Factor 2021.

“În ultimii trei ani mi-am scris piesele proprii, mi-am făcut și videoclipuri, pe unele le-am și filmat singură că n-am avut cu cine să le fac, dar m-am obișnuit să fiu omul bun la toate”, a mai spus Alina Statie în preselecțiile X Factor 10.

