X Factor 2021, 15 octombrie. Costin Alexandru Popovici a venit cu o piesă proprie. "Îți trebuie un pic mai mult curaj”

Costin Alexandru Popovici a bătut cale lungă pentru a ajunge în această seară pe scena X Factor, în preselecții. Tânărul de 21 de ani a venit tocmai din Suedia, acolo unde s-a mutat în urmă cu 8 ani cu familia sa. Acum el urmează o facultate cu profil muzical și e pregătit să impresioneze chiar cu versurile scrise de el.

Costin Alexandru Popovici a încântat jurații cu o piesă proprie în preselecțiile X Factor 2021 sezonul 10

Piesa rap cu mesaj motivațional a lui Costin l-a ajutat pe concurent să demonstreze că are flow. Jurații X Factor au fost surprinși de felul lui de a cânta și l-au aplaudat. Toți concurenții din culise au rămas mirați când l-au auzit pe tânărul din Suedia cântând.

Jurizare Costin Alexandru Popovici la X Factor 2021 în preselecții

“Pronunție bună. Am înțeles tot ce ai zis. Eu cred că ai fi bun și într-un grup, și individual pentru ce am văzut astă seară și pentru potențialul pe care cred că îl ai ”, i-a transmis Florin Ristei.

“Cu un atrenor bun, poți să faci minuni”, a adăugat și Loredana.

Citește și: X Factor 2021, 8 octombrie. Florin Iordache, fostul membru al trupei Krypton, a cântat Man In The Mirror: "Ești o surpriză"

“Ai o pronunție bună, îți trebuie un pic mai mult curaj”, i-a spus Ștefan Bănică tânărului concurent.

“Trebuie să te concentrezi de acum încolo pe flow și pe cum livrezi toată treaba asta pentru că nu e suficient să reciți o poezie, știi. (…) Să nu pară că citești poezia și ai scăpat și respiri ușurat”, i-a transmis Delia.

Costin a primit 3 x DA de la jurații X Factor.

Cine e Costin Alexandru Popovici, concurentul X Factor 2021 sezonul 10

Costin, concurentul X Factor, a venit la această competiție cu o piesă proprie. Tânărul pasionat de muzică are porecla Paradis și își dorește să fie strigat așa. Costin are foarte multe tatuaje, iar fiecare dintre ele are o semnificație aparte.

Costin își amintește că atunci când era mic asculta muzică la un telefon mai vechi, pe care îl punea sub pernă și asculta piese până adormea, învățându-le versurile.

“Cred că știu mii de piese pe derost probabil și de-acolo cred că mi-a venit ideea în sine. (…) Consider că vin cu un stil nou și în același timp vin și cu un vibe diferit”, spune Costin.

Citește și: X Factor 2021, 8 octombrie. Delia Andreea Racu a interpretat I Never Loved A Man, o piesă foarte grea, dar a făcut spectacol

Costin locuiește în Suedia de 8 ani, are 21 de ani și a venit pregătit cu o piesă rap motivațională.

Concurentul X Factor a povestit că s-a mutat în Suedia cu toată familia. Acum este student la Producție Muzicală, fiind pregătit să se specializeze în domeniul muzical.

Despre sezonul 10 X Factor. Unde poți urmări toate edițiile X Factor 2021

De zece ani, prezentatorii X Factor, Răzvan și Dani, au străbătut țara în lung și în lat pentru a găsi factorul X, iar în 2021 au pregătit și mai multe surprize pentru cei de acasă, dar și pentru jurații Loredana, Ștefan Bănică, Delia și Florin Ristei.

Pe parcursul celui de-al zecelea sezon, fanii X Factor vor avea ocazia să își exprime preferințele față de concurenți chiar în timpul reprezentației acestora, prin intermediul aplicației Antena 1.

La finalul fiecărei prestații, cei de acasă vor putea vedea pe Antena 1 rezultatul interacțiunilor și vor afla, astfel, dacă au fost sau nu pe aceeași lungime de undă cu jurații X Factor.

Emoția este la înălțime, la fel și ambiția celor patru jurați, care știu de la începutul sezonului ce grupe vor pregăti. Anul acesta, Loredana are categoria Mixt, Delia coordonează Grupurile, Ștefan Bănică se ocupă de Băieți, iar Florin Ristei de Fete.

Împreună cu Ilona Brezoianu, telespectatorii pot să pășească în culisele emisiunii. eXtra Factor vine cu episoade noi, exclusive, disponibile pe a1.ro și Antena PLAY.