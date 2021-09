X Factor 2021, 24 septembrie. Delia Ligoțchi a venit pe scenă cu o piesă proprie cu care i-a emoționat pe jurați

Delia Ligoțchi a venit pe scena X Factor 2021, seoznul 10, cu o piesă compusă de ea la doar 16 ani și i-a surprins plăcut pe jurați.

Delia Ligoțchi, interpretarea unei piese proprii, la X Factor 2021, sezonul 10, ediția 5. Ce i-au cerut jurații

Delia Ligoțchi a venit la X Factor și a interpretat o piesă proprie în limba engleză. Melodia „Stay” compusă de ea i-a emoționat foarte tare pe jurații care i-au oferit 3 voturi de DA.

Micuța compozitoare a reușit să realizeze un moment special, însă chitara a cam încurcat-o, așa cum i-au spus jurații. Ștefan Bănică și Florin Ristei s-au oferit să o ajute. Astfel că, Florin i-a luat chitara și a acompaniat-o, timp în care Delia a reușit să se concentreze doar pe vocea ei.

Momentul a fost unul special, iar juriul a felicitat-o.

Jurizare Delia Ligoțchi, la X Factor 2021, sezonul 10, ediția 5

Delia Ligoțchi a reușit să surprindă juriul cu o interpretare unică a unei piese compusă de ea. Însă la început nu au fost mulțumiți de cum s-a acompaniat songură la chitară.

„Nu te-a ajutat chitara, te-a încurcat. Mie mi-a plăcut foarte tare ce am auzit a doua oară”, spune Ștefan Bănică.

„Faptul că articulezi atât de bine în engleză, nu doar vocal ci și scris e un lucru excelent. Mă duce cu gândul la Taylor Swift, de cantautor, îmi place foarte mult de tine”, spune Loredana.

„Îmi place că-ți scrii singură muzica. E mare lucru”, spune Delia.

„Pai de mică am început, am luat și niște cursuri în Marea Britanie, online”, le spune Delia Ligoțchi juraților.

„Mult mai bine fără instrumente, energia se duce în două locuri, nu le faci la perfecție pe amândouă”, spune Florin Ristei.

„Dacă nu a fost clar, din partea mea ai un DA”, spune Delia.

„Din partea mea în seara asta ai un Da”, spune Ștefan.

„Răspunsul meu e DA”, spune Loredana.

„Mă bucur că am cântat împreună și că ești flexibilă și că poți cânta cu cineva, ai foate mare potențial, îți dau un NU, însă ești prima mea opțiune de pe lista de așteptare. Dacă vii la X Factor cu o piesă compusă de tine, e greu. Nu acesta e formatul emisiunii. Vreau în câțiva ani să ții stadioane intregi la concert ca Ed Sheeran”, spune Florin.

Cine este Delia Ligoțchi de la X Factor 2021, ediția 5, sezonul 10

Delia Ligoțchi este din Iași și e pasionată de muzică și compoziție muzicală.

„Bună seara, Delia Ligoțchi e numele meu și vin din Iași și am 16 ani. Am mai fost pe o scenă aproape la fel de mare, la un concurs de compoziție și interpretare. Am fost singurul copil care și compunea. Am pregătit o piesă Stay. Am compus în jur de 20 de piese până acum”, spune concurenta.

„Ca o Elsă ai apărut pe scenă” spune Loredana.

