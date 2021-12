X Factor 2021, 3 decembrie. Claudiu Chichirău a interpretat piesa „Stone Cold”, dar a avut parte de un verdict neșteptat

Claudiu Chichirău are 19 ani, are o voce deosebită, însă în Bootcamp-ul sezonului 10 X Factor emoțiile l-au copleșit. În audiții, Claudiu Chichirău i-a impresionat pe jurați cu timbrul său vocal, iar la acel moment tânărul a obținut 4 voturi de „Da”.

La repetițiile pentru Bootcamp-ul sezonului 10, Ștefan Bănică l-a sfătuit să trateze cu importanță toate părțile piesei, să nu fie sub ton și să nu mizeze numai pe voce.

Claudiu Chichirău a cântat piesa „Stone Cold” BOOTCAMP X Factor sezon 10

Înainte de a urca pe scenă Claudiu Chichirău a spus că se simte foarte pregătit, iar când a pășit în fața juraților mentorul său i-a spus că are toate oportunitățile: „Ai un band, o ai pe mama, ne ai pe noi aici. Știi ce am vorbit? E în funcție d etine, d ecum cânți, de ce ai înețeles, de ce ne transmiți”, i-a spus Ștefan Bănică tânărului de 19 ani, înaint eca acetsa să-și înceapă omentul artistic.

Claudiu Chichirău a interpretat piesa artistei Demi Lovato - „Stone Cold”, în bootcamp-ul seoznului 10 de X Factor.

Jurizare Claudiu Chichirău la X Factor 2021 în BOOTCAMP

Deși toți concurenții se așteptau ca tânărul Claudiu să fie printre preferații serii, prestația sa din Bootcamp nu l-a determinat pe Ștefan Bănică să-i ofere un scaun.

„Claudiu, tu ai un timbru foarte special, un fel de contratenor. Din cauza asta probabil că în registrul unde trebuie să cânți mai jos notele nu prea sunt atât de bine articulate”, a spus Loredana.

„Ai fost unul dintre preferații mei în audiții. Astă-seară ai cântat destul de slab. Nu mi-a plăcut cum ai cântat azi”, a spus Florin Ristei

„Nu ai fost în cea mai bună formă în seara asta. Nu știu dacă vei reuși să dai dai pe cineva la o parte”, a spus Delia

„A fost sub repetiția de ieri. Pentru ce am ascultat în seara aceasta nu am cum să-ți dau un scaun”, i-a spus Ștefan Bănică.

Cine este Claudiu Chichirău d ela X Factor 2021

Claudiu Chichirău este din Iași, are 19 ani și a obținut note de 10 la probele de Matematică și d eInformatică la Bacalaureat.

După examenul de bacalaureat, Claudiu spunea că trebuie să aleagă între Facultatea de Informatică și Conservator.

El le-a povestit juraților că a mai făcut muzică, fiind îndrumat de tatăl său care e interpret de muzică populară.

