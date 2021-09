X Factor 2021, 6 septembrie. Raluca Oaida a cântat piesa Figures și i-a impresionat pe jurați cu timbrul său special

Sezonul 10 din X Factor a început în forță. Raluca Oaida, concurenta care a deschis noul sezon, a pus în scenă o interpretare emoționantă a piesei Figures, cântată de Jessie Reyez cu care a uimit pe toată lumea de la masa juriului.

X Factor 2021, 6 septembrie. Raluca Oaida, interpretarea emoționantă a piesei Figures de Jessie Reyez

Raluca Andreea Oaida a venit la X Factor cu un singur gând: acela de a ajunge cât mai departe în competiție sau chiar de a câștiga. La doar 23 de ani, Raluca a reușit să impresioneze pe toată lumea cu timbrul special pe care îl are.

Piesa „Figures” pe care ea a ales să o interpreteze i-a pus în evidență talentul vocal cu care a fost înzestrată. Deși face muzică de doar 3 ani, concurenta a primit un loc în Bootcamp și ar putea câștiga, mai apoi, un loc în grupul lui Florin Ristei.

Deloc emoționată, Raluca a urcat pe scenă și a reușit să transmită multă emoție prin versurile și notele piesei pe care ea a ales să o cânte.

Jurizarea Raluca Oaida la X Factor, 6 septembrie

La finalul interpretării, jurații au avut câte ceva de spus, toți fiind impresionați de calitățile vocale pe care aceasta le deține.

„Nu știu de ce, dar nu mă așteptam să fie atât de bine. A fost foarte bine! A sunat foarte bine, felicitări”, spune Delia.

„Mi se taie picioarele, nu aveam emoții, dar acum, cu complimentul ăsta... O să plâng”, a reacționat Raluca când a auzit complimentul.

„Excelent, nu ai de ce să plângi. E fantastic cum toată viața te-ai pregătit pentru ceva și reușești într-o seară să faci așa ceva. Ai cântat perfect. Ai un timbru special. Ai o naturalețe. Ai ceva”, spune Loredana.

„Zâmbesc mereu când aud pe cineva care cântă bine. Ai un timbru mișto. Ai fost tare pe piesă. Trebuie să pleci de undeva și trebuie să muncești tare, tare”, spune Florin Ristei.

Ștefan Bănică a aflat că Raluca Oaida este nepoata lui Florin Halagian.

„Ești nepoata lui Florin Halagian care a fost un mare antrenor de fotbal, nu am știut că are o nepoată așa de talentată. Ești printre puținii care mi-au transmis așa ceva, un pachet - cum arată, cum cântă, ce și-au ales. Bine ai venit la X Factor, din partea mea ai un DA”, spune Ștefan Bănică.

„Din partea mea ai un DA”, a fost votul Loredanei.

„Și din partea mea ai un mare DA”, spune și Delia.

„Sper să nu te superi, dar răspunsul meu din seara asta vreau să fie doar începutul antrenamentului tău. Ai un loc la mine în Bootcamp, ai un DA”, a fost și votul lui Florin Ristei.

Cine este concurenta Raluca Oaida de la X Factor, sezonul 10

Rauca Andreea Oaida ascunde o poveste foarte emoționantă în spatele zâmbetului. Tânăra a jucat de mică tenis, însă din cauza unei accidentări a fost nevoită să renunțe.

„Abia aștept să cânt. De când am aflat că astăzi o să fie ziua cea mare. am avut emoții în ficare seară. M-am culcat cu emoții. De când sunt mică, mi s-a spus asta. Raluca, tu când intri într-o cameră, camera se luminează cu energie pozitivă și cred că această carismă e foarte importantă”, spune ea înainte de a urca pe scenă.

„Seamănă cu Ana Baniciu”, spune Delia despre concurentă.

„Toată lumea îmi spune asta. Nu mă deranjează. Ea este frumoasă. Numele meu este Oaida Raluca și am 23 de ani”, spune concurenta Raluca.

„Vreau să ajung cât mai departe, poate să câștig. Cânt de 3 ani. M-am apucat de cântat pentru că m-am lăsat de tenis. Acum și compun, m-am apucat de lecții de pian. E târziu, dar e atât de frumos. Prind imediat”, a mai adăugat concurenta.

„De 10 ani practic acest sport, tenis. 3-4 ore de antrenamente plus cantonamente. Am câștigat câteva turnee cand eram mică. M-am lăsat pentru că la 17 ani am suferit o accidentare la ligament și mi-a trebuit un an să mă refac. Când am revenit, am văzut că fetele pe care le băteam mă bat și am zis că nu mai e de mine”, a devăzluit Raluca Oaida.

Despre sezonul 10 X Factor

Jurații Loredana, Ștefan Bănică, Delia și Florin Ristei vor avea parte de concurenți și spectacol de zece, iar emoțiile îi vor ține cu sufletul la gură atât pe ei, cât și pe cei de acasă. În acest sezon, cei 4 jurați au primit câte o echipă: Delia va coordona Grupurile, Ștefan Bănică va coordona Băieții, Loredana va avea categoria Mixt, iar Florin Ristei va avea echipa de Fete.

Pe parcursul celui de-al zecelea sezon, fanii X Factor vor avea ocazia să își exprime preferințele față de concurenți chiar în timpul reprezentației acestora, prin intermediul aplicației Antena 1.

La finalul fiecărei prestații, cei de acasă vor putea vedea pe Antena 1 rezultatul interacțiunilor și vor afla, astfel, dacă au fost sau pe aceeași lungime de undă cu jurații X Factor.

