X Factor 2021, 6 septembrie. Trupa Especial, show total cu piesa Bounce Back. Cât de bine s-au descurcat cele trei fete

Trupa Especial, formată din trei fete de 15 ani din Galați, a făcut un show total pe scena X Factor 2021, în ediția din 6 septembrie. Iată cât de bine s-au descurcat acestea.

X Factor 2021, 6 septembrie. Trupa Especial, show complet de dans și voce care a fost apreciat de juriu

Trei fete din Galați au reușit să pună în scenă o interpretare aproape perfectă a piesei Bounce Back de la Little Mix, formație cunoscută după ce a câștigat X Factor UK.

Cele trei fete din Galați nu au venit doar cu vocile, ci au pregătit și o coregrafie piesei interpretate, dans care a fost pe placul juraților de la X Factor, sezonul 10. În vârstă de doar 15 ani, fetele au reușit să convingă juriul să le tirmită în Bootcamp.

Jurizare trupa Especial la X Factor 2021, 6 septembrie

Juriul a fost foarte receptiv la momentul celor 3 fete din Galați și au avut câteva impresii pe care au ținut să le împărtășească.

„La început am zis ok, încă o trupă de fete. dar a fost fresh, ați fost foarte nice. Ați dansat diferit față de tot ce am văzut până acum pe scenă”, a spus Delia.

„Little mix e primul grup din UK care a câștigat X Factorul”, a spus Florin Ristei.

„Trebuie să schimbăm asta și aici, trebuie să fie luate în serios grupurile, de aceea aveți un DA de la mine”, a mai spus Delia.

„Îmi place mult exuberanța voastră, emanați bucurie și fericire, de aceea din partea mea în seara aceasta aveți un DA”, a spus Loredana.

„Răspunsul meu pentru etapa asta pentru voi e DA”, spune Ștefan Bănică.

„Tot eu să fiu lupul rău? Aveți 3 de DA, votul meu contează puțin. O să fiu sincer: nu sunteți de 4 de DA. Mi-ar fi plăcut să vă aud pe fiecare în parte. Se poate lucra cu voi. Astăzi seară eu vă dau 4 de DA. Aveți un loc asgurat în Bootcamp”, a fost votul lui Florin Ristei.

Cine sunte fetele de la Especial de la X Factor 2021

Trupa Especial a venit pregătită tocmai de la Galați cu un număr impresionant de voce și dans care a fost recompensat cu 4 voturi de DA, lucru care înseamnă că acestea și-au primit un loc în Bootcamp-ul Deliei.

La doar 15 ani, cele trei fete au reușit să impresioneze juriul. „Suntem prietene foarte bune, nu suntem surori. Nu cred că în cei 300 de concurenți nu mai e o echipă atât de apropiată ca noi. Avem 15 ani. Noi suntem trupa Especial, suntem din Galați. Toate avem 15 ani”, au spus le înainte de a intra în scenă.

Despre sezonul 10 X Factor

Jurații Loredana, Ștefan Bănică, Delia și Florin Ristei vor avea parte de concurenți și spectacol de zece, iar emoțiile îi vor ține cu sufletul la gură atât pe ei, cât și pe cei de acasă. În acest sezon, cei 4 jurați au primit câte o echipă: Delia va coordona Grupurile, Ștefan Bănică va coordona Băieții, Loredana va avea categoria Mixt, iar Florin Ristei va avea echipa de Fete.

Pe parcursul celui de-al zecelea sezon, fanii X Factor vor avea ocazia să își exprime preferințele față de concurenți chiar în timpul reprezentației acestora, prin intermediul aplicației Antena 1.

La finalul fiecărei prestații, cei de acasă vor putea vedea pe Antena 1 rezultatul interacțiunilor și vor afla, astfel, dacă au fost sau pe aceeași lungime de undă cu jurații X Factor.

