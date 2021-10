X Factor 2021, 1 octombrie. Andrei Duțu a cucerit juriul cu intepretarea piesei All I Want de la Kodaline: Nu a cântat nimeni așa

Andrei Duțu a pășit vesel pe scena X Factor 2021, în ediția șase. ”Mă bucur să mă aflu în fața voastră”, a zis tânărul. ”Dar te-ai uitat doar la el.”, a venit replica Deliei.

”Mi-a luat ochiul”, s-a apărat concurentul. După ce le-a spus juraților de unde este și în ce țări a mai locuit, Andrei și-a început prestația.

Andrei Duțu a cântat All I Want de la Kodaline la X Factor 2021 ediția 6

”Oo”, s-a auzit Delia la scurt timp după ce Andrei Duțu a început interpretarea piesei All I Want de la Kodaline.

Parcă fermecați de timbrul vocal al concurentului, jurații și-au aruncat priviri cu subînțeles. ”Bine, mă”, a spus și Ștefan Bănică, care l-a atenționat, cu doar puțin timp înainte, că are nevoie de un băiat care știe să cânte.

La finalul momentului, Delia s-a ridicat în picioare și l-a aplaudat pe Andrei Duțu. Și Florin Ristei a avut ceva de spus: ”Bine, bine”. ”O, da”, a adăugat și Ștefan Bănică.

Jurizare Andrei Duțu la X Factor 2021 ediția 6

”Din ce galaxie vii? Nu cred că aceasta. Nu a cântat nimeni așa sezonul ăsta. Nu a cântat nimeni atât de frumos și cu simț. A fost WOW. Felicitări!”, i-a zis Delia, care a rămas în picioare în timp ce a jurizat momentul lui Andrei Duțu.

Florin Ristei a fost de acord că momentul a fost unul special: ”Bine, bine de tot. Habar n-am piesa, nu am auzit-o în viața mea. E una dintre piesele pe care, dacă nu le cânți cu sensibilitate și dăruire, e zero că e ușor plicticoasă dacă nu îi faci ceva. M-ai ținut acolo și eram curios de următoarea ta notă. Felicitări, din partea mea ai un mare DA”.

”Andrei, în seara aceasta ne-ai spus această poveste atât de frumos, încât ne-ai făcut să ne îndrăgostim. Despre asta e vorba, muzica unește sufletele. Ai reușit să faci niște nuanțe extraordinare și niște contraste.

Despre asta este vorba, puterea de a îți controla vocea și, în același timp, emoția pe care o transmiți prin această interpretare. Fantastic, felicitări. Din partea mea ai un DA”, a zis și Lore.

Delia a dat și ea un DA prestației lui Andrei Duțu: ”Dacă nu a fost foarte clar, votul meu este DA”.

Ultimul care a jurizat momentul este Ștefan Bănică. Acesta s-a declarat plăcut surprins de calitățile lui Andrei Duțu.

”Andrei Duțu... pot să zic lucrul ăsta în sfârșit. Ești o surpriză extrem de plăcută. Mi se pare că tu ești, și spun prima oară anul ăsta, tu ești un posibil și un potențial X Factor fără doar și poate. Sunt extrem de entuziasmat, eu ca mentor mi-aș dori ca generația să aibă un reprezentant cum ești tu.

Un tip care a știut să-și aleagă o piesă, care a știut să transmită, care a folosit toate nuanțele posibile pe care le are în glas. Excepțională alegere. Felicitări, vin să te felicit. Îl cheamă Andrei Duțu și este în Bootcamp. Ai patru de DA”, a spus Ștefan Bănică.

Cine este Andrei Duțu de la X Factor 2021 sezon 10

Andrei Duțu este din București, însă a locuit șase ani în Londra. ”Eu am vrut tare mult să-mi descopăr talentul cu adevărat. M-a atras mereu asta, plecarea spre Anglia. Mi s-a părut că e o școală potrivită pentru ce voiam eu să fac. Am făcut BIN. Am dat niște audiții, m-au plăcut și mi-au propus să vin, dacă pot să-mi susțin traiul.”, a povestit Andrei la X Factor 2021.

A reușit să se descurce. În dorința de a se putea întreține, s-a alăturat unui artist care performa pe stradă.

”Am găsit un cântăreț pe stradă și m-am alăturat lui. În câteva minute am primit ofertă să cânt într-un pub. Lucram la grădinărit, la gătit, tot felul de ajutor, cărat lucruri de colo colo, ceva mic. Am avut o șansă imensă de a învăța acolo. Sunt un om care a muncit și a înțeles ce înseamnă muncă. Vreau să arăt că nu am plecat degeaba și este momentul ca povestea mea să fie auzită.”, a explicat concurentul.

