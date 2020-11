Ale de la Mireasa, concurentă la X Factor! Ionuț o susține în cariera muzicală

Andreea Dobre, o tânără de doar 17 ani, pasionată de sporturi extreme și muzica raggae și-a cucerit locul în grupa lui Ștefan Bănică, seara trecută, stârnind invidia celorlalți trei jurați. ”Anul acesta, grupa cea mai talentată este la Ștefan Bănică!”, a spus cu regret Florin Ristei. Cu toate acestea, cel mai tânăr dintre jurați a reușit și el să își adauge cel de-al treilea grup pe lista sa după o îndelungă luptă de convingere. Frații Oana și George Indru au participat împreună, însă fratele doar a acompaniat-o pe tânără la chitară, având rețineri dacă să fie jurizați ca un grup sau nu. ”Hai, George, hai să mergem amândoi!”, l-a rugat îndelung Oana, însă tânărul a acceptat propunerea abia după ce a primit asigurările lui Florin Ristei că nu va trebui să cânte și cu vocea. Rămâne de văzut ce concurenți vor descoperi astăzi Ștefan Bănică, Loredana, Delia și Florin Ristei.

În această seară, de la 20.30, pe scena X Factor va urca o tânără mireasă care le va stârni curiozitatea celor patru jurați. Alexandra Marin, proaspăt devenită Alexandra Raicu, le va povesti acestora cum în mai puțin de două luni și-a găsit jumătatea și s-a și căsătorit. Totul s-a întâmplat casa Mireasa, unde viețile celor doi s-au schimbat. ”Ionuț e persoana care îmi trebuia mie și îmi lipsea”, a spus Alexandra, care se pregătea de plecarea în luna de miere după audiția sa la X Factor, alături de Ionuț, soțul care a susținut-o din backstage în fiecare moment. Cum s-a descurcat Ale și dacă a reușit să îi impresioneze pe Ștefan Bănică, Loredana, Delia și Florin Ristei, aflăm în această seară, de la 20.30, la Antena 1.

X Factor se servește în porție dublă, începând cu această săptămână, în fiecare joi și vineri, de la ora 20.30, la Antena 1. Dacă până acum jurații aflau abia la finalul audițiilor ce grupă le va fi repartizată, în cel de-al nouălea sezon X Factor, Loredana, Delia, Ștefan Bănică și Florin Ristei au fost anunțați încă de la început mentorul cărei grupe vor fi, ceea ce îi va face să ia decizii mult mai strategice.

Așadar, în sezonul 9 X Factor, Loredana va fi mentorul grupei de băieți sub 24 de ani, Florin Ristei a primit Grupurile, Ștefan Bănică va căuta factorul X în rândul fetelor de sub 24 de ani, în timp ce Delia crede că are categoria câștigătoare: Mixt este grupul pentru concurenți de peste 24 de ani, iar până acum jurata X Factor a câștigat în ambele cazuri când a mai fost mentorul lor – în 2013, alături de Florin Ristei, iar în 2018 împreună cu Bella Santiago.