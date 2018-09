Carla’s Dreams: „Masca e un preţ pe care îl plãtesc cu drag!”

Cea de-a treia ediție X Factor a adus pe scena audițiilor momente muzicale spectaculoase, voci care au încântat auzul juraților, dar și multă energie și schimb de replici haioase. Mai în vervă ca niciodată, jurații Delia, Carla’s Dreams, Horia Brenciu și Ștefan Bănică s-au tachinat, au glumit cu concurenții și chiar au răspuns provocărilor acestora.

Astfel, provocaţi de Valentina Oleinic, o tânãrã concurentã de doar 15 ani, originarã din Republica Moldova, care le-a mãrturisit cã îşi doreşte foarte mult sã aibã propria ei emisiune tv, cu invitaţi din showbiz, juraţii au acceptat sã rãspundã sincer la câte o întrebare venitã din partea acesteia. Printre curiozitãţile tinerei domnişoare s-a numãrat şi una referitoare la Delia, pe care Valentina a întrebat-o dacã s-a îndrãgostit vreodatã atât de tare, încât sã se gândeascã sã se lase de muzicã. „M-am îndrãgostit foarte tare la un moment dat şi m-am gândit sã nu mã mai duc la concerte. Dar nu m-am gândit sã mã las de muzicã. Am vrut sã renunţ la câteva concerte pentru acea dragoste minunatã pe care o am şi în secunda asta!”, a mãrturisit jurata „X Factor”, în aplauzele întregii sãli. Nici ceilalţi nu au scãpat mai uşor, astfel cã, rând pe rând, concurenta a dorit sã ştie la ce vârstã a fumat prima oarã Horia Brenciu, dacã Ştefan Bãnicã a plãcut vreo fatã în şcoalã, fãrã ca aceasta sã îl placã pe el, sau în cazul lui Carla’s de ce a ales masca. Rãspunsul lui a venit la fel de prompt: „Masca e un preţ pe care îl plãtesc cu drag!”. Din pãcate, votul juraţilor nu a fost favorabil Valentinei.

Rodica Olisevschi, din Chișinău, a luat prin surprindere jurații „X Factor” cu timbrul său unic, dar și cu o audiție total neașteptată. Deși s-a înscris singură în acest concurs, ajunsă pe scenă, le-a cerut permisiunea specialiștilor de a-și invita iubitul, ce a acompaniat-o la chitară: ”Noi de foarte mult timp colaborãm, am scos multe piese impreunã, iar acum Rodica va interpreta o piesã de care ei îi e teamã. N-am apucat sã o înregistrãm. Poate vouã vã place şi vã apucaţi de treabã”, afirma acesta încrezător. Cei doi au cucerit publicul încă de la primele note, iar în ciuda faptului că iubitul Rodicăi nu a vrut să participe în concurs, jurații i-au făcut o propunere unică: ”Cristian, ca sã nu pierdem vremea. Colegii mei se gândesc la un grup. Prezenţa ta a ajutat-o să se simtă mai bine. Dacă vreţi sã cântaţi ceva împreunã, poate ar fi bine pentru voi.”, a mãrturisit Ștefan Bănică, în timp ce Carla’s Dreams a ținut să adauge că tânăra din Chișinău are ”cea mai iubibilă voce din concurs, de departe”. Deși nu s-au înscris în competiție ca o trupă, o audiție magică i-a făcut să obțină patru de DA, motiv pentru care Cristian a acceptat să meargă mai departe în concurs alături de iubita sa: ”Eu visam să se întâmple asta și asa a fost!”, a afirmat Rodica cu zâmbetul pe buze.

Tot din Republica Moldova a venit şi Anastasia Costrov, care le-a cântat juraţilor piesa „90-60-90”, cu versurile cãreia a stârnit hohote de râs în toatã sala. „Mor, mor, nu mai pot!”, i-a mãrturisit Ştefan Bãnicã, care s-a şi ridicat şi a pupat-o pe tânãra concurentã, iar Horia Brenciu a fãcut şi o coregrafie pe muzica ei. În timpul momentului ei, Mihai Bendeac a ajuns sã fie acuzat cã i-ar fi furat meseria lui Horia Brenciu în show. “Mihai deja i-a furat pâinea de la gurã lui Brenciu. Asta mi se pare cã era de datoria lui Brenciu: şerveţele, apã, atenţie, şters lacrima, aşezat şoşeţele, tot!”, a mãrturisit Delia, fãcând referire la faptul cã oricând ar avea concurenţii nevoie de ceva, Mihai este aproape şi le sare în ajutor. Anastasia a reuşit sã obţinã trei de DA.

Seara a continuat cu mãrturisirea lui Bulc Sergiu, care le-a povestit juraţilor cã s-a apucat de cântat în urmã cu cinci ani, pe bancã, în faţa blocului, iar la „X Factor” a fost prima oarã când cânta pe o scena. De meserie tâmplar, tânãrul de 26 de ani a cucerit-o pe Delia: „Eşti iubibil, eşti adorabil, e ceva foarte simpatic la tine!”, i-a spus jurata, iar Horia Brenciu a completat: „Eşti de departe emblematic pentru „X Factor”. Pentru tine s-a fãcut acest show!”, i-a mai spus el. Sergiu a plecat acasã cu patru de DA din partea juraţilor.

Ioana Gherghina i-a cucerit pe juraţi şi a obţinut patru de DA cu piesa Deliei, „Du-te-mã!”. „Bravoi, ai cântat, ai umplut scena, aşa da, îmi place! Chiar îmi place! Ţi s-a potrivit piesa asta! Bunã alegere!”, i-a spus Ştefan Bãnicã, iar Carla’s a apreciat şi el prestaţia Ioanei: „Piesa asta e foarte grea pentru respiraţie! Te-ai descurcat bine!”.

Dupã ce a ţinut primele pagini ale ziarelor cu viaţa sa amoroasã, Cristian Spiridon alias Tarky a hotãrât sã revinã în showbiz şi a ales „X Factor”. În urmã cu ceva vreme a decis sã lase deoparte apariţiile mondene şi s-a mutat tocmai la Londra. Cu visul unei vieţi cu totul nouã înainte, acesta şi-a schimbat şi numele de scenã – în Christian Spridon, nume pe care a încercat sã-l facã celebru la „Britain got talent”, de unde s-a şi întors cu un „Golden Buzzer” ce i-a asigurat un loc în semifinalele show-ului britanic. „Vreau sã-ţi spun cã deja sunt invidios. Când am intrat eu, publicul nu a ţipat aşa de tare!”, i-a mãrturisit Horia Brenciu concurentului, încã înainte de prestaţia acestuia pe scena „X Factor”. Fãrã nicio urmã de modestie, aşa cum s-a şi fãcut cunoscut, de altfel, Tarky le-a mãrturisit imediat juraţilor: „Sunt cunoscut global, am peste 80 de milioane de vizualizãri pe Youtube!”. Spune despre el cã a venit la „X Factor România” pentru a vedea pânã unde poate sã ajungã şi cã vrea ca pe viitor sã îşi câştige existenţa din muzicã. Din pãcate, Cristian nu i-a convins pe juraţi cã meritã sã meargã mai departe, plecând acasã cu doar doi de DA.

Cele patru componente ale grupului Diamonds, venite tocmai din Italia, i-au cucerit pe juraţi încã de la primi paşi pe scena X Factor. „Eu deja am o preferatã!”, le-a spus Carla’s Dreams, încã de la inceput. Deşi formeazã o trupã de doar trei ani, Simona, Elena, Carla şi Chiara sunt prietene de o viaţã. „Sunteţi de departe cea mai vioaie, puternicã, frumoasã şi sexy trupã care a venit la X Factor anul acesta! Bravo!”, le-a spus Horia, iar Delia a continuat: „Aţi şi dansat, aţi şi cântat pe voci, am vãzut culoare, nebunie! Felicitãri, fetelor!”, le-a spus şi Delia. Cu patru de DA, fetele au pãrãsit scena X Factor mai mult decât fericite.

Dupã ce surorile ei mai mari şi-au vãzut visul de a ajunge pânã în galele live „X Factor”, este rândul mezinei familiei Hojda sã facã spectacol pe scena show-ului de la Antena 1. Francesca Hojda, în vârstă de 15 ani, din Baia Mare provine dintr-o familie de oameni talentați și se pare că vocea angelica este o moștenire. Adolescenta a ridicat publicul în picioare, iar pe cei patru jurați i-a cucerit iremediabil: ”Doamnelor și domnilor, vreau să fac un anunț important! Cred că avem aici o posibilă câștigătoare X Factor,” a declarat Ștefan Bănică. ”Ascultând-o pe ea, nu știi dacă ești în România, în UK, sau în State. Habar nu ai unde ești. Fata asta e de-o frumusețe rară”, a completat și Delia, după care toți cei patru jurați au votat cu DA.

Nu la fel de bunã a fost seara şi pentru Tãmârşi Florin Alexandru, de 19 ani, student la ASE care a fost poate cel mai emotiv care a urcat pe scena X Factor. Deși Delia a urcat pe scenă alături de el pentru a-l ajuta să-și învingă emoțiile, se pare că nici suportul ei nu l-a ajutat foarte mult: ”Tu mi-ai părut mie că ai venit ca mielul la tăiat!”, a glumit Ștefan Bănică. Astfel, singurul DA pe care Alexandru l-a primit a fost cel de la Delia, care a vrut să-l încurajeze astfel să-și urmeze pasiunea.

Alexandru Stremițeanu a urcat pentru a doua oară pe scena X Factor, după ce timp de patru ani a încercat să-și găsească o altă pasiune în afară de muzică: ”Am încercat de toate, ospătar, casier, operator call-center, asistent vânzări, dar nu m-am regăsit în niciunul dintre aceste joburi. Tot muzica a rămas pasiunea mea și acum iau lecții de canto.” Alexandru a primit patru de DA, toți cei patru jurați felicitându-l pentru transformarea și evoluția prin care a trecut: ”Eu cred că vrei să fii altcineva, chiar tu ai declarat că ești în căutări. Îți doresc să te regăsești, deși cred că ești foarte aproape de tine”, i-a spus Ștefan Bănică.

O situaţie fãrã precedent a fost în cazul lui Gabriel Lupaşcu, un tânãr din Buzãu care deşi studiază muzică clasică, a urcat pe scenă cu un look și o chitară cu totul neobișnuite. ”La felul cum ai urcat pe scenă, aveam așteptări mai mari de la tine”, i-a spus Horia Brenciu, care i-a dat un NU. Salvarea tânărului a venit însă de la Ștefan Bănică, după ce juratul i-a dat ocazia unică de a-și oferi singur votul spre a trece mai departe. Cu trei de DA, Gabriel merge mai departe în show.

Seara a devenit cu adevãrat incendiarã când pe scena „X Factor” şi-a fãcut apariţia Bella Santiago, tânãrã de 28 de ani, din Filipine. Venitã în România în 2016, Bella a ajuns sã cânte cu bãieţii din trupa Jukebox, al cãrei solist, Alex Vasilache, a fost în echipa lui Horia Brenciu la X Factor în urmã cu doi ani. „Sunt rãsfãţata trupei!”, le-a mãrturisit tânãra, care i-a pus pe jar pe cei doi prezentatori, apoi i-a cucerit pe doi dintre juraţi încã de la primii sãi paşi pe scenã. „Are deja o atitudine de divã!”, a remarcat Delia, iar Ştefan Bãnicã nu s-a sfiit sã îi mãrturiseascã: „Eşti bombã cu ceas! Eşti de pe altã planetã!”, i-a mai spus juratul „X Factor”.

„Dacã prestaţia ta pe scenã va fi în concordanţã cu felul în care arãţi, atunci totul va fi absolut minunat!”, i-a mãrturisit Bendeac şi lucrurile chiar aşa au stat. Bella i-a cucerit de la primul la ultimul acord al piesei, iar final, cu toţii în picioare, juraţii au strigat într-un glas: „rãspunsul nostru pentru tine este DA!”. „Dragã domnişoarã, eşti una dintre cele mai bune voci pe care le-am auzit în viaţa mea!”, i-a spus şi Brenciu, iar Carla’s a continuat: „Eşti pretendentã la marele premiu, asta e clar, dar rãmâi tu, rãmâi timidã, rãmâi acolo unde eşti şi lumea o sã te iubeascã atât de tare încât nici nu-ţi imaginezi!”.

O nouă ediție ”X Factor” plină surprize și multe talente ce merită descoperite, telespectatorii vor putea vedea marţi, 18 septembrie, de la ora 20.00, la Antena 1.

Nu ratati reactiile juratilor in exclusivitate pe AntenaPlay!

Daca ati ratat la televizor momentul jurizarii, discutiile dintre jurati sau reactiile acestora va invitam pe https://antenaplay.ro/xfactor​ sa le urmariti in exclusivitate!

Live si pe aplicatia XFactor (iOS/ Android)!

Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Dacă doriţi să revedeţi momente dragi din X Factor, nu e panică :). Iată câteva linkuri care vă pot ajuta. Site-ul emisiunii este http://a1.ro/xfactor şi este updatat zilnic cu ştiri. Pe Facebook avem pagina https://www.facebook.com/xfactor.romania/?fref=ts , iar canalul nostru de YouTube este https://www.youtube.com/user/thexfactora1 . Pe Insta suntem aici: https://www.instagram.com/xfactor.romania

🎼 Nu pierde cele mai tari editii X Factor! Le poti urmări LIVE oricand pe AntenaPlay: https://goo.gl/bt71XT. Intră acum!