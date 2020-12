Finala X Factor 2020. Bella Santiago, revenire senzațională pe scena care i-a schimbat viața. Cu ce ținută răvășitoare a surprins

Bella Santiago a cucerit inima publicului din România în sezonul X Factor din 2018, cu vocea ei senzațională, dar și cu personalitatea ei optimistă.

În finala X Factor 2018, Bella a cântat un mash-up al celebrei Beyonce și, în sezonul 9 al show-ului, a revenit pe scenă cu o prestație inspirată de aceeași divă.

De această dată, câștigătoarea X Factor a impresionat din nou juriul cu melodiile If I Were A Boy și You Oughta Know, cel mai cunoscut cântec al artistei Alanis Morissette.

Bella Santiago, răvășitoare pe scena finalei X Factor 2020 într-o rochie care i-a pus în evidență picioarele