Grupurile lui Florin Ristei intră în Bootcamp-ul X Factor, astăzi, de la 20.30, la Antena 1

Săptămâna trecută Ștefan Bănică a trecut de la agonie la extaz încercând să aleagă trei concurente din grupa sa de fete cu vârsta cuprinsă între 14 și 24 de ani. Încă de la început, acesta a mărturisit că va pune preț pe dorința fiecăreia de a evolua, astfel că unele decizii i-au contrariat pe colegii săi jurați. La finalul serii, Ștefan Bănică a ales să meargă în etapa următoare alături de Andrada Precup, Ioana Ardelean și Alexandra Sîrghi.

Și grupa Loredanei la X Factor a rămas cu doar trei din cei zece concurenți! Iulian Selea, Adrian Petrache și Eden Loren au impresionat-o pe jurata X Factor și le-a oferit, împreună cu un scaun, șansa de a trece în etapa următoare.

În sezonul cu numărul 9, Loredana, Delia, Ștefan Bănică și Florin Ristei au aflat încă de la început mentorul cărei grupe vor fi, ceea ce i-a făcut să ia decizii mult mai strategice. Așadar, în sezonul 9 X Factor, Loredana este mentorul grupei de băieți sub 24 de ani, Florin Ristei a primit Grupurile, Ștefan Bănică caută factorul X în rândul fetelor de sub 24 de ani, în timp ce Delia crede că are categoria câștigătoare: Mixt este grupul pentru concurenți de peste 24 de ani, iar până acum jurata X Factor a câștigat în ambele cazuri când a mai fost mentorul lor – în 2013, alături de Florin Ristei, iar în 2018 împreună cu Bella Santiago.