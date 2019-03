Liviu Vârciu a fost bătut acasă: ”M-au lovit cu toate obiectele pe care le-au avut la îndemână"

Liviu Vârciu e un personaj îndrăgit în showbizul din România, are carismă și nimeni nu-i poate uita trecutul de artist și cântăreț din trupa L.A. În copilărie, însă, Vârciu a trăit experiențe despre care nu a vorbit până acum. A fost un copil bătut acasă, încasa bătăi zdravene, dar doar "cu motiv", spune el.

"Am învăţat să nu fur, să nu mint, să nu păcălesc. M-au bătut foarte tare. Şi eu am zis că o să îmi bat copiii dacă trebuie. Mi-a dat Dumnezeu fete pentru că are simţul umorului. Am luat o bătaie foarte tare pentru că am furat o chestie şi m-au spart cu bătaia. M-au rupt. M-au bătut cu toate obiectele din casă. Că am minţit şi că am lipsit de acasă şi nu le-am spus unde sunt şi s-au îngrijorat", a mai mărturisit Liviu Vârciu, într-un intereviu la Happy Channel.

Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Dacă doriţi să revedeţi momente dragi din XTRA Night Show nu e panică:). Iată câteva linkuri care vă pot ajuta. Site-ul emisiunii este http://a1.ro/xtranightshow/. Pe Facebook avem pagina https://www.facebook.com/XtraNightShow/?fref=ts, iar canalul nostru de YouTube este: http://www.youtube.com/unshowpacatosa1.

💣 Intră pe AntenaPlay >>> https://s.a1.ro/CFhrgyC şi urmăreşte online toate ediţiile XTRA Night Show integral. 📲 Accesează şi tu cea mai mare platformă video!