„Femeile nu mă halesc. Să mori tu că am ce am eu!”. Scandal monstru între Bianca de la Insula iubirii și ispitele Maria și Nicoleta – Video

Ispita Bianca Pop de la „Insula Iubirii” a spus că și-a întrerupt orice legătură cu ispitele Maria Ilioiu și Nicoleta Dragne, în urma unui conflict pe care bruneta spune că nu l-a iscat ea.

„Pe Nicoleta Dragne și pe Maria Ilioiu le-am blocat peste tot. Nu am ce să vorbesc despre oameni care au dat cu mine de pământ când eu nu le-am făcut nimic. Le-am jignit recent pe Instagram pentru că am fost acuzată de chestii pe care nu le-am făcut. Noi am fost invitate la Timişoara la un club şi băiatul de acolo voia să se dea la ele. Şi noi am fost plătite toate, pe rând! Cu 500 de euro eu, Nicoleta Dragne cu 250 de euro, și Maria Ilioiu tot cu 250 de euro", a declarat Bianca Pop, pentru „Xtra Night Show".

„Eu am refuzat invitația, pentru că aveam un iubit din Brașov,cu care am stat trei ani. Și el a spus să nu mă duc, că mă iubește și că îmi dă el acei bani. Nu am mers. Atunci, băiatul acela, pentru că voia să se dea la ele, managerul clubului, a spus că eu am zis că ele se… pe bani. Chiar așa e. Nu am de ce să mint. Și atunci, când au început filmările pentru sezoanele patru și cinci din Insula Iubirii, ele s-au comportat foarte urât cu mine”, a adăugat ea.

Bianca Pop a amintit și un conflict mai recent pe care l-a avut, pe Instagram Stories.

„Mi-am arătat casa, pantofiorii într-un reportaj. Ele, la Instagram Stories, au spus că materialul este de slabă calitate, că eu mă laud cu lucruri materiale, că nu am muncit pentru ceea ce am și că am dat cu cardul prin creier. Poate suntem la fel amândouă. Nu zic care dintre ele. Poate suntem toate la fel. Toate am început de jos, am urcat în sus, ne-a fost greu, am suferit, am plâns”, a mai spus ea.

„Să mori tu, Maria Ilioiu, care ești de patru ani în televiziune, că ai așa ceva, că ai ce am eu. Fată, tu stai în chirie, eu urmează să-mi iau apartament și o să vezi că o să-l am. Eu nu stau ca tine, eu nu stau cu oameni pentru bani, eu stau cu un om pe care-l iubesc. Deci nu ne dăm talente ieftine, eu arăt ceea ce am, nu ceea ce nu sunt”, a izbucnit ispita Bianca Pop.

Ea a precizat că deși le „iubește” și le „respectă” pe ispitele Maria Ilioiu și Nicoleta Dragne, acestea „nu mai există pentru ea”.

„Ele pentru mine nu mai există. Le iubesc, le respect, sunt fete mișto, îmi pare rău că s-a ajuns aici. M-am supărat pe ele pentru că au vorbit rău de mine. Femeile nu mă halesc și atât. Și au și de ce. Și mai aveți tupeul să spuneți că eu sunt o boschetară? Păi când naiba ați avut la ziua voastră de naștere pe Copilul de Aur, Florin Salam, Adrian Minune, Bijoux etc. Vor fi surprize mari”, a încheiat Bianca Pop.

