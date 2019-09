Luiza a fost văzută în Italia! "Era pe strada unde se face prostituţie. Am recunoscut-o. Era singură și speriată"

Echipa Acces Direct a stat de vorbă cu un martor care susţine că a văzut-o pe Luiza Melencu, în viaţă, în Italia! Atenţie, de curând! Iată ce susţine martorul că făcea Luiza, dar şi unde, mai exact, a văzut-o.

"Pe Luiza am văzut-o în data de 28 iulie. Luiza era pe strada unde se face prostituţie. A văzut-o pe la ora 21:10. În localitatea Corigliano Rossano, Provincia di Cosenza.

CITEȘTE ȘI: Imagini tragice! Mama Luizei Melencu obligată și luată pe sus de jandarmi. Bunicul a încercat de două ori să se sinucidă. "Suntem luaţi ca nişte hoţi."

Luiza era pe strada unde se face prostituţie, aproape. Lângă centrul comercial. Nu era împreună cu celelalte fete care mai erau. Era singură, speriată, că se vedea. Era cu pantalon negru.Pantofi negri cu toc , un tricou alb, păr lung, până la bata pantalonului, vârfurile roşii şi mai sus pe partea dreaptă.

Am recunoscut-o, am venit acasă şi la două zile, a apărut pe internet că Luiza Melencu şi Alexandra Măceşanu sunt dispărute şi i-am zis soţului meu că pe fata asta am văzut-o la prostituţie, pe strada S.S. 106. Acolo, ea era! Şi am zis că nu greşesc. Şi avea înălţimea 1.60, în jur de 62-63 de kilograme. Era speriată, se uita la fiecare maşină în parte, care erau oprite, că era o coloană mare.

CITEȘTE ȘI: O informaţie şocantă zguduie din temelii cazul Caracal! "Luiza Melencu este 100% în viață"

A zis şi soţul meu: "Doamne, cât e de frumoasă! Ce caută aici?!" Dar ea era foarte speriată, se uita în stânga, în dreapta, în faţă, în spate. Am fost la poliţie şi poliţia a zis: "Dacă Ambasada şi Consulatul Român nu au dat-o dispărută, în statul nostru, noi nu putem să intervenim."

Românii noştri de la Ambasadă nu au făcut lucrul ăsta, pentru că în registrul de dispariţii în Italia, fetele nu există."

