Gabriela, studenta la Medicină moartă pe Transfăgărășan, ar fi pierit încercând să fugă de trei violatori! Tatăl fetei, acuzații terifiante: ”Au drogat-o, au profitat toți trei de ea!”

Părinții cred că fiica lor a fost răpită, violată, iar când a reușit să scape, a provocat accidentul, vineri, 18 octombrie 2019, la primele ore ale dimineții, pe Transfăgărășan, în zona Piscul Negru.

Gabriela Bianca Durleci se afla la volanul unui autoturism marca Dacia Logan, iar la un moment dat, din cauza vitezei, a pierdut controlul direcției, iar mașina a rupt balustrada unui pod și s-a prăbușit șapte metri în gol, în albia unui pârâu. Mașina s-a prăbușit pe plafon, cu roțile în sus, motiv pentru care tânăra de la volan a fost grav rănită.

Bianca a dormit la mănăstire cu trei băieţi înainte de accidentul ciudat.

Părinții tinerei au explicat, pentru presa locală, că fiica lor ar fi fost urmărită în momentul în care a fost implicată în accidentul de pe Transfăgărășan și, mai mult, ea nu avea ce să caute acolo.

"Am sunat-o pe la ora 16.00 şi mi-a răspuns. Am întrebat unde e şi mi-a zis că pe seară pe la 20.00 - 21.00, vine acasă. Nu a venit. Am sunat-o joi seara văzând că nu a ajuns acasă şi nu mi-a mai răspuns. Suna telefonul dar ea nu răspundea! Vineri dimineaţă, m-a sunat poliţia de la Curtea de Argeş, spunând că fata mea este implicată într-un accident", a declarat Gavril Durleci, tatăl fetei.