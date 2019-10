Acces Direct. Andreea Podărescu: „Am văzut moartea cu ochii”. Vedeta a mers la detectorul de minciuni să demonstreze că spune adevărul despre fostul ei iubit

"Prinţesa Bucureştilor" şi-a luat inima în dinţi şi a mers la detectorul de minciuni! Fostul model nu a mai suportat presiunile la care a fost supusă şi a vrut să demonstreze că spune adevărul. Aşadar, dacă Andreea Podărescu a spus sau nu adevărul, în scandalul cu fostul iubit pe care-l acuză că ar fi bătut-o, vom afla chiar acum. Atenţie, urmează imagini care vă pot afecta emoţional

Momente de tensiune maximă pentru Andreea Podărescu! "Prinţeşa Bucureştilor" a vrut să îşi arate nevinovăţia, aşa că a mers la detectorul de minciuni. Bruneta a avut mari emoţii, însă a fost mai hotărâtă ca niciodată să demonstreze că spune adevărul!

Andreea Podărescu: „Da, eu sunt o persoană foarte asumată şi dacă am intrat în acest joc, eu vreau să merg până la capăt. Vreau să demonstrez tuturor faptul că pe afirmaţiile pe care le-am făcut sunt şi adevărate.”

Andreea Podărescu ar fi trăit clipe de coşmar alături de bărbatul pe care l-a iubit şi cu care are un copil. Cei doi au format un cuplu, timp de trei ani, dar s-au despărţit la scurt timp după ce a venit pe lume cel mic.

„Când a împlinit copilaşul 7 luni, ne-a dat afară din casă, la miezul nopţii, pentru că mi-a argumentat faptul că el îşi doreşte o altă viaţă.”, a mai spus „Prințesa Bucureștilor”

Prinţesa Bucureştilor are lacrimi în ochi, când îşi aminteşte de vorbele pe care fostul iubit le-ar fi rostit. Iar gândul ar putea să îl piardă pe cel mic într-o bună zi, o înspăimântă cel mai tare. „El mă ameninţă tot timpul că îmi va lua copilul şi îl va creşte cu actuala, viitoarea sau, mă rog, cu cine este domnul cuplat. Şi că nu voi mai vedea copilul şi că eu merit să sufăr, pentru că am plecat cu copilul de la el, dar eu nu am plecat de la el, pentru că am vrut eu o altă viaţă. Am plecat pentru că am fost dată afară din casă.”

Andreea Podărescu, rezultatul detectorului de minciuni

Este adevărat că ai fost agresată fizic de tatăl copilului tău? Răspuns: Da.



Este adevărat că vânătăile și timpanul spart, atestate de certificatul INML, sunt urmările bătăii pe care ai primit-o de la tatăl copilului tău? Răspuns: Da.



Este adevărat că tatăl copilului tău încasează alocația celui mic de la nașterea acestuia și până în prezent? Răspuns: Da.



Este adevărat că din luna Mai și până în luna August, tatăl copilului tău nu s-a interesat de copil și nu a contribuit cu niciun ban? Răspuns: Da.



Și este adevăra că ai fost dusă de către tatăl copilului tău la testul de paternitate? Acela imediat după naștere. Răspunsul a fost da.

Analizând biodiagramele realizate pe parcursul testării nu se constată apariția unor modificări psiho-fiziologhice semnificative, accelerări de puls și creșteri a tensiunii arteriale, urcări ale nivelului de bază, creșteri de amptitudine și durată gsr care să indice existența unui comportament simulat din partea subiectului la întrebările relevante din test. Cu alte cuvinte, Andreea Podărescu a răspuns sincer la toate întrebările.

