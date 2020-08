Adriana Ochişanu, despre anii de suferinţă în tăcere: "Am plâns foarte mult. Am suferit foarte mult"

”Am trăit frumos, au fost și momente frumoase din viața noastră. Avem un copil minunat, un copil talentat, însă a fost foarte greu pentru mine. Atunci când ai tot și la un moment dat să renunți și să o iei de la 0. Am zis că nu mai pot să merg și să trăiesc în minciună. Am plecat fără nimic. Așa a fost să fie”, a spus cântăreața de muzică populară.

Neta Soare și-a văzut moartea cu ochii! Cum a reușit cântăreața de muzică populară să treacă până la urmă peste acest episod cumplit

Vedeta spune că a plecat de la fostul soț doar cu mașina și valiza și 100 de lei în buzunar, lăsându-l în urmă pe fiul ei.

”Am trecut prin foarte multe, prin instanțe de judecată. A fost foarte greu, mai ales când un copil este influențat că nu alege ce îți oferă mami, uite noi îți oferim multe. Am plâns foarte mult, am suferit foarte mult. Am vrut să renunț, să plec definitiv din viața muzicală și de aici că a fost un scandal foarte mediatizat.”, a mai spus Adrian Ochișanu!

Urmărește clipul video de mai sus din emisiunea Acces Direct de la Antena 1 ca sa afli mai multe detalii despre Adrian Ochișanu!