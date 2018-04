Alex Velea iubește cea mai frumoasă femeie din România! "Eu aveam videoclip la tv, dar mergeam cu punga de rafie să vând haine. Mâncam pufuleți că erau ieftini"

Antonia şi Alex Velea sunt doi dintre cei mai iubiţi artişti din România. Cei doi au împreună doi copii. Dominic a venit pe lume în 27 decembrie 2014, în ziua de Sf. Ştefan. La aproape doi ani distanţă, s-a născut al doilea copil al cuplului.

Alex Velea a devenit a doua oara parinte, la inceputul lunii decembrie 2016, cand celebra solista i-a daruit tot un baietel, un fratior pentru Dominic, primul nascut al cuplului. Cei patru formeaza impreuna o familie superba, iar juniorii Dominic si Akim sunt adorabili.

Recent, Alex Velea a povestit cat de anevoios a fost inceputul sau in muzica, dar si despre familie si copilarie. Artistul s-a deschis in fata telespectatorilor si a vorbit despre cele mai grele momente din viata lui. "M-am mutat in Bucuresti. Anda Adam a avut mare incredere in mine. M-a luat cu ea in concerte. Eu aveam videoclip pe TV, dar mergeam cu punga de rafie sa vand haine. Ma recunostea lumea prin tramvai. Nu m-am imbogatit in perioada aia, nici nu eram disperat dupa bani. Ii cheltuiam tot pe haine. Mancam pufuleti, erau ieftini si buni" s-a confesat Velea.

Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Dacă doriţi să revedeţi momente dragi din Acces direct, nu e panică :). Iată câteva linkuri care vă pot ajuta. Site-ul emisiunii este http://a1.ro/acces-direct şi este updatat zilnic cu ştiri, ca şi www.spynews.ro, siteul nostru de monden. Pe Facebook avem pagina https://www.facebook.com/accesdirect, iar canalul nostru de YouTube este https://www.youtube.com/user/AccesDirectAntena.

➡️ Urmăreşte emisiunea Acces direct live pe AntenaPlay: https://goo.gl/VnP1p7, la fel şi toate înregistrările showului. Intră acum!