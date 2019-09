Bombă în cazul Caracal. Bunicul Luizei Melencu a recunoscut vocea bărbatului: Sigur el mi-a spus că trăiește!

Seara marii dezvăluiri! Rezolvarea cazului dispariției Luizei Melencu e mai aproape ca oricând. O declarație halucinantă, făcută în urmă cu puțin timp, ar putea pune capăt căutărilor și ar putea scoate la iveală ceva incredibil. Există posibilitatea ca fata să trăiască.

Un bărbat a fost audiat în luna ianuarie cu privire la o situaţie care-l privea pe Gheorghe Dincă. Acesta dezvăluie cu Dincă era urmărit de procurori încă din luna ianuarie a acestui an.

Totul s-a întâmplat după ce Gheorghe Dincă a cumpărat un telefon mobil de la un bărbat. Vânzătorul a fost audiat apoi de DIICOT deoarece în telefonul respectiv a fost găsit numărul lui de telefon.

"A venit Poliţia aici şi m-a invitat la DIICOT. M-am dus acolo, am dat declaraţie, m-au întrebat de un telefon Nokia. Domle nu-mi aduc aminte de acest telefon Nokia. Îmi aduc aminte că am avut două telefoane. Alcatel micuţe, cu butoane, şi unul cu butoane mai mari pentru nevăzători. Cei de la DIICOT spuneau că s-ar fi găsit numărul meu de telefon în acel telefon. Şi am spus, domle nu contest că, în general, aşa procedez îmi pun şi eu cartela acolo, dar nu reţin. Mi-au arătat poze cu Dincă. Deci am realizat după aceea, când am văzut la televizor ştirile. Acel telefon al meu ar fi fost cumpărat de acel Dincă", a spus martorul, la România TV.

Anchetatorii vorbesc de mai multe victime ale criminalului din Caracal

Misterul anchetei se adânceşte şi mai mult, după ce zilele acestea, anchetatorii au găsit noi pete de sânge în casa criminalului din Caracal. 40 la număr. Surse apropiate anchetei au precizat că se bănuieşte că acestea ar aparţine unor femei, care ar fi ajuns, la un moment dat, în casa lui Gheorghe Dincă.

