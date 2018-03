Caz emoţionant, la Acces Direct. O tânără caută mamă pentru fetiţa ei: "Vreau să o adopte cineva care are ce să îi ofere mai multe. Eu nu am posibilităţi"

Caută mamă pentru bebelușul ei. Fetița, care s-a nãscut acum patru zile, pare condamnată deja la o viață. cumplită. Mama ei, o tânără de 23 de ani spune că nu are cum să o crească pe cea mică și că ar vrea să-i găsească o familia care s-o iubească și s-o îngrijească. Din păcate, ea nu poate să facă acest lucru, așa că a anunțat, pe un site de socializare, că vrea să-și dea fiica spre adopție.

"Bună ziua, mămici! Eu am născut o fetiţă sănătoasă. Este în spital la Brăila. Vreau să o adopte cineva care are ce să îi ofere mai multe. Eu nu am posibilităţi. Nu mă criticaţi, dar nu am ce face! Daţi mai departe să vadă! Poate o ia cineva."

E mesajul disperat al unei mame, care a născut vineri. Tânăra de 23 de ani l-a postat pe contui ei de pe un site de socializare, alături de două fotografii cu pruncul nou-născut. O fetiță pe care, din păcate, mama Elena nu poate să o crească.

Are inima ruptă în bucăți. O doare sufletul, o doare tot corpul când spune aceste cuvinte, dar altă soluție se pare că nu are pentru cea mică. Elena a adus-o pe lume pe fetiță și vrea să o știe în siguranță, la căldurică, cu burtica plină, nu condamnată la o copilărie fără NIMIC! "Aş vrea să o iau, dar nu am cu ce să o cresc".



Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Dacă doriţi să revedeţi momente dragi din Acces direct, nu e panică :). Iată câteva linkuri care vă pot ajuta. Site-ul emisiunii este http://a1.ro/acces-direct şi este updatat zilnic cu ştiri, ca şi www.spynews.ro, siteul nostru de monden. Pe Facebook avem pagina https://www.facebook.com/accesdirect, iar canalul nostru de YouTube este https://www.youtube.com/user/AccesDirectAntena.

➡️ Urmăreşte emisiunea Acces direct live pe AntenaPlay: https://goo.gl/VnP1p7, la fel şi toate înregistrările showului. Intră acum!