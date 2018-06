Caz revoltător! Un bărbat este acuzat de abuzarea unei fetițe, dar e liber să atace din nou!

O mamă spune că şi-a salva fetiţa de 11 ani din mâinile unui bărbat care i-ar fi şoptit copilei, la ureche, toate ororile sexuale pe care ar fi vrut să i le facă!

Cu toate acestea, poliţiștii i-ar fi dat drumul bărbatului la scurt timp, ca mai apoi acesta să atace doi bărbaţi care ar fi încercat să-l tragă la răspundere pentru ceea ce făcuse, povestește tot femeia.

Femeia se teme ca individul să nu îi atace din nou fetiţa, în semn de răzbunare.

Cum s-a întâmplat totul?

Marti seara, copila a iesit din blocul in care locuia pentru a duce gunoiul, iar la intoarcere ar fi fost abordata de un barbat. Asta se intampla in zona blocului C1 din Pascani. Dupa mai bine de zece minute, Andreea Prisacaru, mama fetei, a inceput sa-si faca griji. A coborat din apartament, iar atunci a vazut-o pe fetita in bratele unui barbat.

Mama copilei a povestit ca a sarit in gatul barbatului pentru a o salva pe micuta si spune ca barbatul, pe nume Laurentiu Mihai Tomescu, a incercat sa o violeze pe cea mica.

