Lorenna, dramele neștiute ale reginei muzicii populare de petrecere. A devenit celebră după lansarea piesei „Ia tigaia, Na tigaia”

Cunoscută pentru parodiile muzicale cu teme precum reducerile la tigăi, Lorenna a reușit să strângă o mică avere și să se așeze la casa ei pe care le-a arătat-o fanilor în direct la Acces Direct.

Întrebată de Adriana Bahmuțeanu despre perioadele grele din viața ei, Lorenna a povestit cu lux de amănunte despre perioada de sărăcie prin care a trecut, dar și despre pierderea mamei, muzică și iubire.

Lorenna, despre cele mai întunecate zile din viața ei

Lorenna, pe numele real - Sanda, și-a deschis sufletul într-un reportaj realizat pentru emisiunea Acees Direct, unde a oferit detalii despre viața ei. Artista de muzică populară a vorbit despre zilele în care lipsa banilor se simțea acut, iar pierderea mamei a făcut-o să nu poată cânta despre iubirea de mamă.

Citește și: Acces Direct. Lorenna, regina muzicii de petrecere, face dezvăluri cutremurătoare despre dramele din viața sa

„Eu am trăit la bloc și am băut apă din perete, așa se zice la noi. Am avut bunici la Gherla. Dumnezeu i-a luat printre îngerași. A luat-o și pe mămica. Îmi pare rău că nu m-a văzut cântând. Eu în buletin sunt Sanda, nu știu cum mi-a venit numele de scenă Lorenna”, a spus ea.

Lorenna, despre perioada în care a lucrat ca profesoară

Artista a finalizat cursurile facultății de Litere și chiar a și profesat, însă dragostea pentru muzică a ținut-o pe această cale pentru totdeauna.

„Mi-am dorit foarte mult să ajung un star. Dar nu m-a susținut absolut nimeni. Nici părinții, poate doar mama. Ea țesea covoare. Părinții mei sunt părinți obișnuiti. Am făcut facultatea de Litere și am fost profesoară de română, la Gherla. Mergeam în paralel cu muzica. Aveam sâmbăta, duminica concerte prin țară și apoi mergeam luni la școală și mă întrebau copiii unde am avut concert”, a mai spus ea.

Citește și: Lorenna, cântăreaţa celebră pentru melodia dedicată tigăilor, la un pas să fie răpită, în timpul unui spectacol

Lorenna, despre moartea mamei sale

Lorenna a povestit cum a afectat-o pierderea mamei sale.

„Aveam ce mânca, să bem, dar nu pot să zic că ne înfruptam din plin. Și când am câștigat primii bănuți, să o răsfăț pe ea, mama s-a îmbolnăvit, A fost foarte greu. Eu nu am putut să cânt despre mama mulți ani pentru că m-a durut și mă doare și acum. Mai ales când mă gândesc că nu a putut să se bucure de succesul meu. Că a fost singurul om care m-a susținut. Când am început să fac primii bani și am pus pe masă mâncare, fructe, ea s-a îmbolnăvit, a mai avut puțin de trăit. Avea 43 de ani când a murit. În ultimele zile avea dureri, eu îi faceam injectii că nu mai suportam până venea asistentul, am învătat să fac injectii. ea a intrat in coma si nu a mai fost conștientă”, a continuat ea.

Lorenna își amintește despre ultima petrecere la care a cântat, iar mama ei a fost prezentă.

„Sunt momente triste. Trebuia să merg mai departe. E trist când rămâi fără mămică. Îmi mai amintesc ultima petrecere la care am fost cu ea, i-am cântat câteva strofe din Multumesc iubită mamă și a pâns și ea și eu”, a spus ea.

Lorenna, despre muzică și iubire

Lorenna a vorbit despre carieră și dragoste, iar declarațiile au fost delicioase.

„Am obținut trei discuri de aur. Am casete, am o casetă cu Puiu Codreanu, apoi am colaborat și cu Nicu Paleru. De mult am trăit prima dragoste, aveam 17 ani când mi-am întâlnit prima dragoste. Era fotbalist, din Gherla. Apoi mi-am găsit un muzicant. Acum nu mai cred în suflete pereche”, a încheiat ea.